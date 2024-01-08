بلدية المحلة يعود للانتصارات ويفوز على سموحة في كأس الرابطة

الإثنين، 08 يناير 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

محمد أميسي - بلدية المحلة ضد سموحة

حقق بلدية المحلة الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بلدية المحلة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصري.

بالفوز يكون بلدية المحلة أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة بشكل مؤقت حتى نهاية مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري.

سجل هدف بلدية المحلة الوحيد في المباراة اللاعب محمد أميسي.

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وعاد بلدية المحلة لتحقيق الفوز بعد غياب 5 مباريات متتالية.

التشكيل

بدأ بلدية المحلة ب 5 تغييرات عن مباراته الماضية ضد إنبي، بينما قاد حسام حسن وحسين فيصل هجوم سموحة.

تقدم بلدية المحلة عن طريق محمد أميسي في الدقيقة الـ 17 برأية مستغلا ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فيبو أكيم الهدف الثاني لبلدية المحلة في الدقيقة الـ 35 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ في بداية الهجمة.

وحاول لاعبو سموحة إدراك هدف التعادل وأهدروا أكثر من فرصة في الشوط الثاني ليحقق بلدية المحلة الانتصار.

وسيلعب بلدية المحلة مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري يوم الإثنين 15 يناير على استاد الإسكندرية، بينما سيلعب سموحة ضد مودرن فيوتشر يوم 16 على نفس الملعب.

كأس الرابطة المصرية بلدية المحلة سموحة
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