بلدية المحلة يعود للانتصارات ويفوز على سموحة في كأس الرابطة

حقق بلدية المحلة الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بلدية المحلة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصري.

بالفوز يكون بلدية المحلة أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة بشكل مؤقت حتى نهاية مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري.

سجل هدف بلدية المحلة الوحيد في المباراة اللاعب محمد أميسي.

وعاد بلدية المحلة لتحقيق الفوز بعد غياب 5 مباريات متتالية.

التشكيل

بدأ بلدية المحلة ب 5 تغييرات عن مباراته الماضية ضد إنبي، بينما قاد حسام حسن وحسين فيصل هجوم سموحة.

تقدم بلدية المحلة عن طريق محمد أميسي في الدقيقة الـ 17 برأية مستغلا ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.

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جوووووووووول⚽💥.. محمد أميسي يسجل الهدف الأول من رأسية صاروخية لفريق بلدية المحلة في مرمى سموحة



(بلدية المحلة 1 - 0 سموحة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/2Ka25GKYSy — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 8, 2024

وأضاف فيبو أكيم الهدف الثاني لبلدية المحلة في الدقيقة الـ 35 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ في بداية الهجمة.

وحاول لاعبو سموحة إدراك هدف التعادل وأهدروا أكثر من فرصة في الشوط الثاني ليحقق بلدية المحلة الانتصار.

وسيلعب بلدية المحلة مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري يوم الإثنين 15 يناير على استاد الإسكندرية، بينما سيلعب سموحة ضد مودرن فيوتشر يوم 16 على نفس الملعب.