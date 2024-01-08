الفوز الأول لهيثم شعبان.. الداخلية ينتصر على الإسماعيلي في افتتاح كأس الرابطة

انتصر الداخلية على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت المباراة على استاد السلام.

ويعد هذا هو الفوز الأول للداخلية تحت قيادة هيثم شعبان بعد 5 مباريات له رفقة الفريق لم يتمكن من تحقيق الانتصار فيهم إذ خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

وسجل هدف الداخلية الوحيد تونجي أوموتوشو في الدقيقة السابعة بعد خطف الكرة من وسط دفاعات الإسماعيلي ووضع الكرة من فوق أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي.

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جووووول ⚽️ يوسف تونجي يسجل الهدف الأول للداخلية في شباك الدراويش ويفتتح أول أهداف بطولة كأس الرابطة 💥



الداخلية 1 : 0 الإسماعيلي#ONTime_Sports pic.twitter.com/am4KYQOv76 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 8, 2024

ويتواجد رفقة الإسماعيلي والداخلية في المجموعة الثالثة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا.

وبتلك النتيجة يتصدر الداخلية المجموعة بـ3 نقاط، ويأتي الإسماعيلي بدون نقاط كمتذيل المجموعة.

ومن المقرر أن يلعب إنبي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 10 يناير المقبل الموافق الأربعاء.

وستقام البطولة خلال الفترة التي تشهد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

يذكر أن الثنائي الزمالك والأهلي قرر الانسحاب من خوض البطولة لضيق الوقت أو حتى اللعب بفرق الناشئين.

وتقدر عقوبات الانسحاب عن عدم المشاركة في كأس الرابطة هي خصم قيمة مليون جنيه مصري قيمة المشاركة في الدوري المصري بحسب اللائحة.