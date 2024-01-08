الفوز الأول لهيثم شعبان.. الداخلية ينتصر على الإسماعيلي في افتتاح كأس الرابطة

الإثنين، 08 يناير 2024 - 17:09

كتب : FilGoal

الإسماعيلي والداخلية

انتصر الداخلية على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

وأقيمت المباراة على استاد السلام.

ويعد هذا هو الفوز الأول للداخلية تحت قيادة هيثم شعبان بعد 5 مباريات له رفقة الفريق لم يتمكن من تحقيق الانتصار فيهم إذ خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

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وسجل هدف الداخلية الوحيد تونجي أوموتوشو في الدقيقة السابعة بعد خطف الكرة من وسط دفاعات الإسماعيلي ووضع الكرة من فوق أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي.

ويتواجد رفقة الإسماعيلي والداخلية في المجموعة الثالثة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا.

وبتلك النتيجة يتصدر الداخلية المجموعة بـ3 نقاط، ويأتي الإسماعيلي بدون نقاط كمتذيل المجموعة.

ومن المقرر أن يلعب إنبي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 10 يناير المقبل الموافق الأربعاء.

وستقام البطولة خلال الفترة التي تشهد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

يذكر أن الثنائي الزمالك والأهلي قرر الانسحاب من خوض البطولة لضيق الوقت أو حتى اللعب بفرق الناشئين.

وتقدر عقوبات الانسحاب عن عدم المشاركة في كأس الرابطة هي خصم قيمة مليون جنيه مصري قيمة المشاركة في الدوري المصري بحسب اللائحة.

الداخلية الإسماعيلي كأس الرابطة المصري تونجي أوموتوشو
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