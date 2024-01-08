عودة الونش.. الزمالك يفوز على كسكادا وديا برباعية

حقق الزمالك الفوز وديا على كسكادا بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

سجل رباعية الزمالك في المباراة كل من محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي ووعمار ياسر.

المباراة شهدت مشاركة محمود حمدي "الونش" مع الزمالك لأول مرة بعد تماثله للشفاء من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك الونش في المباراة لمدة 60 دقيقة حتى خرج وحل حسام عبد المجيد بديلا له.

المباراة شهدت أيضا مصطفى شلبي بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

تقدم محمود علاء بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة الـ 29 برأسية من ضربة رأسية بعد عرضية من مصطفى شلبي.

وسجل سامسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف إبراهيما نداي الهدف الثالث من ضربة ثابتة نفذها أرضية في الدقيقة الـ 70.

وأنهى عمار ياسر رباعية الزمالك بتسديدة جديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 80.

وسيلعب الزمالك مباراة ودية أخرى يوم الخميس ضد الإعلاميين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات استعدادا لاستئناف النصف الثاني من الموسم عقب نهاية كأس أمم إفريقيا.