عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد القائمة المسافرة إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الإسباني.

ويلاقي الملكي منافسه أتليتكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

والفائز من هذه المباراة سيلاقي المنتصر من لقاء برشلونة ضد أوساسونا في نهائي البطولة يوم 10 يناير المقبل.

وشهدت القائمة عودة فيرلاند ميندي وغياب لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا – أنتونيو روديجير – فيرلاند ميندي – ألفارو كاريو – فينيسيوس توبياس

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتينيز – نيكو باز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – ردوريجو – خوسيلو – براهيم دياز