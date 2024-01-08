عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني

الإثنين، 08 يناير 2024 - 16:44

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد القائمة المسافرة إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الإسباني.

ويلاقي الملكي منافسه أتليتكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

والفائز من هذه المباراة سيلاقي المنتصر من لقاء برشلونة ضد أوساسونا في نهائي البطولة يوم 10 يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - نيجيريا تخسر من غينيا تحت عيون أوسيمين منافس مصر - مدرب غانا: نطمح لتجاوز مرحلة المجموعات برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني اختبر معلوماتك - هل تتذكر مشاركات أبو تريكة في أمم إفريقيا جيدا؟

وشهدت القائمة عودة فيرلاند ميندي وغياب لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا – أنتونيو روديجير – فيرلاند ميندي – ألفارو كاريو – فينيسيوس توبياس

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر – ماريو مارتينيز – نيكو باز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – ردوريجو – خوسيلو – براهيم دياز

ريال مدريد أتليتكو مدريد برشلونة أنشيلوتي كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني ماركا تكشف كواليس تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد آس: بالرغم من عودتهما للتدريبات.. ريال مدريد لن يغير خطة استعادة كورتوا وميليتاو موهبة السويد ردا على مفاوضات برشلونة: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل بعد كانسيلو.. سبورت: مدافع برشلونة خارج السوبر الإسباني للإصابة تشافي: من المؤسف ألا تتواجد تقنية الفيديو.. ومنحنا بارباسترو الهدف الثاني مواعيد مباريات الإثنين 8 يناير - انطلاق كأس الرابطة المصرية.. ومانشستر يونايتد طرد جديد لـ مورينيو.. أتالانتا يتعادل مع روما في الأولمبيكو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - زامبيا.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب بالقسم الثالث ثمانية أشهر وتوصية بالشطب 42 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - الجزائري عمروش يعلن قائمة تنزانيا 42 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بلدية المحلة يعود للانتصارات ويفوز على سموحة في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأول لهيثم شعبان.. الداخلية ينتصر على الإسماعيلي في افتتاح كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - مودرن فيوتشر (0)-(1) الاتحاد.. جووووول الأول ساعة | الكرة المصرية
عودة الونش.. الزمالك يفوز على كسكادا وديا برباعية ساعة | الكرة المصرية
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023