أمم إفريقيا - نيجيريا تخسر من غينيا تحت عيون أوسيمين

أنهى منتخب نيجيريا استعداداته لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالخسارة أمام غينيا 0-2 يوم الاثنين.

المباراة الودية جمعتهما في الإمارات قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض نهائيات البطولة.

وسجل أغويبو كامارا الهدف الأول لغينيا في الدقيقة 14.

بعد 5 دقائق أهدر موسيس سيمون فرصة التعادل للنسور الخضراء من ركلة جزاء.

وضاعف فاسيني كونتي النتيجة لغينيا بهدف جديد في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة تواجد فيكتور أوسيمين أفضل لاعب إفريقي 2023 على مقاعد بدلاء نيجيريا.

فيما شارك سيهرو جيراسي هداف شتوتجارت في تشكيل غينيا الأساسي، قبل أن يستبدل في الشوط الأول بسبب الإصابة.

منتخب غينيا يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة الكاميرون والسنغال وجامبيا.

بينما يتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الأولى رفقة كوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

ويلعب منتخب نيجيريا مباراته الافتتاحية في البطولة ضد غينيا الاستوائية يوم الأحد المقبل.

على أن يواجه كوت ديفوار في قمة مبكرة يوم الخميس التالي.

ويختتم منتخب النسور مبارياته يوم 22 يناير بمواجهة غينيا بيساو.

أما المنتخب الغيني فيلعب أولا ضد الكاميرون قبل مواجهة جامبيا ثم السنغال.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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