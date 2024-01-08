التشكيل - محسن وعاطف يقودان فيوتشر.. وبواتنج يعوض غياب مابولولو في الاتحاد

الإثنين، 08 يناير 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مروان محسن

أعلن كل من ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر وطارق العشري مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب مودرن فيوتشر مع الاتحاد السكندري على استاد القاهرة بعد قليل في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويشهد تشكيل مودرن فيوتشر تواجد أموراني حساني وغنام محمد في وسط الملعب.

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وجاء تشكيل مودرن فيوتشر بالكامل كالتالي

الحارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: باسم علي - محمود رزق - محمد ربيعة - جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد - أموراني حساني - محمد صادق.

الهجوم: أحمد عاطف - عبد الكبير الوادي - مروان محسن.

ويقود بيكالي أوبامي وبينجامين بواتنج هجوم الاتحاد في غيايب كريستوفر مابولولو.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا – إسلام أبو سليمة – عمرو صالح.

الوسط: خالد الغندور – كريم الديب – مورو ساليفو.

الهجوم: عبد الغني محمد – بينجامين بواتنج - بيكالي أوبامي.

ويتواجد الفريقين في المجموعة الأولى بجانب بلدية المحلة وسموحة.

الاتحاد السكندري كأس الرابطة المصرية مودرن فيوتشر
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