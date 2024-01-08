منافس مصر - مدرب غانا: نطمح لتجاوز مرحلة المجموعات

حدد كريس هيوتون مدرب مننخب غانا الطموح الأساسي للنجوم السمراء في منافسات أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

وقال هويتون في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "أدرك خيبة الأمل في بطولة أمم إفريقيا الماضية بالنسبة لغانا التي خرجت من الدور الأول بعد خسارة مفاجئة أمام جزر القمر".

وأضاف "مع ذلك، فإننا نتطلع إلى الأمام، ولا ننظر إلى الماضي، وطموحنا الأول في البطولة المقبلة هو تجاوز مرحلة المجموعات".

ويلعب منتخب غانا مباراته الافتتاحية في البطولة ضد كاب فيردي يوم الأحد المقبل.

على أن يواجه مصر في قمة مبكرة يوم الخميس التالي.

ويختتم المنتخب الغاني مبارياته يوم 22 يناير بمواجهة موزمبيق.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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