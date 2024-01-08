برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عودة بيدري ليشارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية التي عقد صباح اليوم الإثنين.

وتعرض بيدري لإصابة عضلية يوم 18 ديسمبر 2023، وكانت الشكوك تحوم حول عدم قدرته على لعب بطولة السوبر الإسباني المقرر إقامته في السعودية.

والعودة لجزء من تدريبات الجماعية لا تؤخذ كضمان على قدرته على اللعب في بطولة السوبر الإسباني بالرغم من أن بعض التقارير تشير إلى قدرته على السفر مع الفريق إلى السعودية.

ويعاني بيدري من الإصابات العضلية إذ تعد هذه الإصابة هي الثانية خلال الموسم الجاري، ففي المرة الأولى غاب 71 يوما بواقع 12 مباراة.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة السوبر الإسباني يوم 10 يناير القادم وحتى يوم 14 من الشهر ذاته بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وسيلاقي برشلونة منافسه أوساسونا يوم 11 يناير المقبل في دور نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر غاب إلكاي جوندوجان عن تدريبات الفريق الصباحية بسبب تعرضه للمرض، ولعب في مباراة بارباستور في كأس ملك إسبانيا.

وفاز برشلونة على منافسه بارباسترو القابع في دوري الدرجة الرابعة بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ32 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 اليوم الإثنين، ففي حالة واجه برشلونة فريق ليس من الدرجة الأولى فستكون المباراة خارج ملعبه وغير ذلك سيتحدد الملعب عن طريق القرعة.