ماركا تكشف كواليس تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد

ظن الأغلبية من جماهير كرة القدم أن تجديد نادي ريال مدريد لعقد مدربه كارلو أنشيلوتي كان سهلا ولم يحدث أي عواقب.

ولذلك كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية كواليس تجديد عقد المدير الفني الإيطالي الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أفادت الصحيفة أن تجديد التعاقد مع أنشيلوتي جاء بدون أي شروط من الطرفين حتى لم يتم وضع أي بنود خاصة بين الطرفين نتيجة الثقة الكبيرة بين فلورينتينو بيريز وأنشيلوتي ولذلك المفاوضات كانت سريعة وبسيطة.

وجدد أنشيلوتي عقده حتى عام 2026 ليظل مستمرا في قيادة الملكي في الولاية الثانية له.

وكان الاتحاد البرازيلي أجرى مفاوضات مطولة مع أنشيلوتي ليدرب منتخب السامبا ووافقوا على الانتظار من أجله، لكن في النهاية فضل أنشيلوتي البقاء مع ريال مدريد عن الانتقال لتدريب أول منتخب في مسيرته التدريبية.

وكشفت الصحيفة "ماركا" من قبل عن أسباب إرادة بيريز في تجديد عقد أنشيلوتي إذ إن نظرة إدارة النادي الملكي تغيرت للإيجاب وبالتالي مدرب إيفرتون السابق أقرب كثيرا من الاستمرار وتجديد تعاقده عن الرحيل في نهاية الموسم الحالي.

ويتصدر ريال مدريد حتى الآن جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بالتساوي مع جيرونا الوصيف.

وحسب الصحيفة أن سيطرة أنشيلوتي غرفة تغيير الملابس والتعامل مع اللاعبين ومواجهة المواقف الصعبة خلال الإصابات جنبا إلى جنب بتحقيق الفوز أسباب إيجابية لمجلس الإدارة لتختار استمراره.

والسبب الأخير هو عدم مطالبته للدخول في فترات الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية للتعاقد مع اللاعبين ولذلك يناسب النادي اقتصاديا ولا يضع الشغط على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

يذكر أن أنشيلوتي هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ ريال مدريد في مباريات بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا 42 وتوج مرتين بذات الأذنين مرتين الأولى في موسم 2013-2014 والأخرى في 2021-2022.

وقضى أنشيلوتي ولاية أولى مع ريال مدريد من 2013 حتى 2015 وتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملم إسبانيا.

وفاز في الولاية الثانية إذ يتواجد منذ 2021 بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.