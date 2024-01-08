التشكيل – باسم مرسي وصالح جمعة يقودان الإسماعيلي ضد الداخلية

الإثنين، 08 يناير 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

باسم مرسي - سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الذي سيواجه منافسه الداخلية في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية.

ويبدأ جلال بثلاثي هجومي مكون من محمود الشبراوي وباسم مرسي وعمرو السعيد.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: أحمد محسن – محمد هاشم – محمد نصر - محمد بيومي

خط الوسط: عماد حمدي – محمد عبد السميع – صالح جمعة

خط الهجوم: محمد الشبراوي – باسم مرسي – عمرو السعيد

ويتواجد الإسماعيلي في المجموعة الثانية برفقة كل من سيراميكا كليوباترا وإنبي بالإضافة إلى الداحلية.

إيهاب جلال الإسماعيلي صالح جمعة باسم مرسي كأس الرابطة المصرية
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