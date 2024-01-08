التشكيل - 5 تغييرات في اختيارات المحلة.. وحسام حسن يقود هجوم سموحة

الإثنين، 08 يناير 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة - فاركو

أعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سموحة.

ويلتقي بلدية المحلة مع سموحة على ملعب غزل المحلة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

ويشهد تشكيل بلدية المحلة 5 تغييرات عن المباراة الماضية ضد إنبي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود ماهر.

الدفاع: محمود صابر – محمد رجب – أحمد رضا.

الوسط: أحمد مجدي – إسلام مرزوق – يوسف حسن – فابيو أكيم.

الهجوم: محمد أشرف - كريم أشرف – محمد أميسي.

ويلعب حسام حسن في هجوم سموحة بجانب محمد عصام وحسين فيصل.

جاء تشكيل سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء - محمد مغربي - محمد مصطفى ميدو.

الوسط: إسلام جابر - عبد الرحمن عامر - دوكو دودو - عمرو قلاوة.

الهجوم: محمد عصام - حسام حسن - حسين فيصل.

ويلعب بلدية المحلة في المجموعة الأولى بجانب سموحة والاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر.

سموحة بلدية المحلة كأس الرابطة المصرية
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