أمم إفريقيا - حسام حسن.. الاسم وحده يكفي

لو سألت 100 مشجع مصري عن أفضل مهاجم في تاريخ مصر، قد تكون اجابة أكثر من 80% منهم، هي حسام حسن.

لماذا؟ هل بسبب ما قدمه مع الأهلي والزمالك طوال تاريخه، أم بسبب إنجازاته العديدة مع منتخب مصر وفدائيته التي لا يختلف عليها 2.

في البداية قد تظن أن حسام حسن الذي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، الفارق بين اللقب الأول والأخير وصل لـ20 عاما، هو أكثر من شارك في البطولة، لكن لا.

لولا الإصابات والإيقافات والظروف غير المواتية لكان حسام حسن يغرد بمفرده على رأس قائمة المشاركين في البطولة القارية بـ11 مشاركة، لكنه اكتفى بـ7 مشاركات فقط، ليأتي ثالثا خلف الثنائي أحمد حسن وروجيبير سونج اللذان شاركا في 8 نسخ مختلفة.

حسام لعب في أكثر من نسخة بأكثر من وجه، مثل الطيب والشرس والقبيح والقناص.

مع اقتراب بطولة أمم إفريقيا، يأخذكم FilGoal.com في رحلة العميد خلال بطولته الدولية المفضلة.

أمم إفريقيا 1986

لم يكن حسام وصل للـ20 من عمره بعد، لكنه كتب أول ظهور في بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر وسط كوكبة من النجوم في الخط الأمامي، مثل محمود الخطيب وطاهر أبو زيد وجمال عبد الحميد.

شارك حسام حسن كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة الافتتاح ضد السنغال، لكن الفراعنة خسروا بهدف دون مقابل في مفاجأة صادمة للجميع.

لم يظهر الشاب الذي ارتدى القميص رقم 20 في المباريات المتبقية من البطولة لكنه حصد أول ميدالية ذهبية إفريقية حين توج منتخب مصر باللقب.

أمم إفريقيا 1988

تألق حسام حسن مع الأهلي جعله يفرض نفسه على منتخب مصر وبالفعل لعب كأساسي في النسخة التالية، مستغلا اعتزال محمود الخطيب واعتذار طاهر أبو زيد عن المشاركة في البطولة، ليلعب بجوار جمال عبد الحميد وأيمن يونس.

في المباراة الأولى ضد الكاميرون أرهق حسام دفاع الكاميرون، لكن الأسود فازوا بهدف روجيه ميلا.

دخل الفراعنة المباراة الثانية أمام كينيا من أجل الفوز من أجل إحياء آمال التأهل لنصف النهائي.

وقتها تسبب حسام في هدف مصر الثاني أمام كينيا والذي سجله أيمن يونس، لتنتهي المباراة بثلاثية مصرية نظيفة.

بدأت مباراة الجولة الأخيرة بين مصر ونيجيريا بالصراع على بطاقة التأهل، لكن النسور كانوا في موقف أفضل، فكلاهما فاز على كينيا، لكن المنتخب النيجيري تعادل مع الكاميرون، بينما خسر منتخب مصر أمامه.

أهدر حسام حسن ومهاجمي مصر أكثر من فرصة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتأهل نيجيريا إلى نصف النهائي.

لكن حسام البالغ من العمر 21 عاما وقتها اعتدى على الحكم الغيني علي بانجورا عقب صافرة النهاية.

عقب المباراة أنكر جمال عبد الحميد في المؤتمر الصحفي معرفة هوية اللاعب الذي اعتدى على الحكم.

لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اكتشف أنه حسام حسن وقرر إيقافه محليا ودوليا لمدة عام.

أمم إفريقيا 1990

حسام حسن الذي قاد مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 قبل البطولة بشهور قليلة، لم يشارك في هذه النسخة بسبب قرار محمود الجوهري مدرب المنتخب المصري بعدم مشاركة الفريق في كأس الأمم الإفريقية بسبب مشاركته في كأس العالم بعدها بعدة أشهر.

شاركت مصر بمنتخبها الأولمبي وخسرت مبارياتها الثلاثة على يد كوت ديفوار ونيجيريا والجزائر.

أمم إفريقيا 1992

في واحدة من أسوأ مشاركات الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية، قاد حسام حسن هجوم منتخب مصر لكن الفريق خسر مباراتيه أمام زامبيا وغانا ولم يسجل أي أهداف، ليعود إلى القاهرة بخفي حنين.

في بطولة للنسيان لحسام حسن وكل من شارك فيها.

أمم إفريقيا 1994

لم يلعب حسام حسن نسخة 1994 بسبب إيقافه.

ماذا حدث؟

حسام حسن كان يلعب مع الأهلي ضد المصري في بطولة الدوري، واشتبك مع أحد لاعبي الفريق البورسعيدي ليخرج مطرودا، لكنه انفعل على الحكم بقوة.

حاول الجميع تهدئة الثائر حسام ليخرج من الملعب بعدما ألقى بقميصه على الأرض.

بعدها اجتمع صالح سليم رئيس النادي بالمدرب آلان هاريس وأخبره أن مجلس الإدارة قرر إيقاف حسام حسن لمدة 6 أشهر، وهو ما كلف المهاجم المتألق الغياب عن نسخة 1994.

البطولة كانت تقام في تونس، وقتها ظنت الصحف ووسائل الإعلام أن غياب حسام حسن عن قائمة مصر في البطولة مجرد خدعة.

أمم إفريقيا 1996

كانت النسخة الوحيدة التي غاب عنها حسام حسن بسبب الإصابة.

أمم إفريقيا 1998

أجواء فبراير 98، المنتخب قبلها لم يفق من أزمات الخروج من تصفيات كأس العالم بعد الوقوع في فخ الثنائية الشهيرة (محمود الخطيب - فاروق جعفر)، و الإستعانة بخدمات الجنرال محمود الجوهري متأخرا، قبل أن نفوق على نكسة جورج وايا في عصام الحضري.

الجوهري يقولها صراحة قبل السفر: "مصر في المركز الـ 13 من أصل 16 فريق متأهل لكأس الأمم الإفريقية".

قبل السفر لبوركينا تعرض حسام حسن – 31 عاما - لإنخفاض حاد في مستواه وصل إلى حد صيام كبير عن الأهداف، و في المقابل على الجانب الآخر تألق كبير من زميله علي ماهر المنضم حديثا للنادي الأهلي قادما من الأنصار السعودي وقبله الترسانة المصري.

في صيف 1997 وشتاء 1998 في بداياته، كل النقاد الرياضيين والجماهير تطالب حسام حسن وربما طال المطالبة بأخيه إبراهيم أيضا بالاعتزال، إلا أن هذا لم يفت في عزم الشقيقين، أحدهما إبراهيم طاله استبعاد الجوهري من البطولة وضم بدلا منه ياسر رضوان المحترف بصفوف هانزا روستوك الألماني "بسبب الإيقاف الدولي لعام كامل نتيجة أحداث مباراة المغرب"، والآخر دائما يحظى بثقة الجنرال محمود الجوهري، وزادت تلك الثقة بعد إصابة علي ماهر قبل السفر، ليتم التدعيم بالناشئ وليد صلاح عبد اللطيف نجم المنصورة وقتها والآخر هو أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك وثاني هدافي الدوري وقتها.

النجم المصري القريب بشدة من نادي المائة بهدافي الدوري، كان ولا زال فتى أحلام الكثير من الجماهير المصرية طيلة فترة التسعينيات بعد إعتزال الخطيب، رصيده صفر من الأهداف بالأمم من المشاركة في 1986 و1988 و1992.

حسام دخل بطولة الأمم ببوركينا فاسو كقائد لأول مرة للمنتخب، معه لاعبون ذوي خبرات ضئيلة نوعا ما من إنتاج جيل رود كرول و ذهبية زيمبابوي 1995، الجميع منهم يرتجف خوفا من النقاد والجماهير، إلا هو، رجل يرتجف بالثقة.

تخطى المنتخب المصري بسهولة موزمبيق بثنائية العميد حسام حسن، و أخذ بثأره من زامبيا برباعية نظيفة منها هاتريك لحسام حسن وهدف لياسر رضوان، قبل أن تستقر المواجهة الثالثة أمام المغرب على من يتصدر المجموعة الثالثة، التعادل يكفي مصر للصعود للمركز الأول منفردا إستعدادا للمواجهة المحتملة أمام كوت ديفوار، لطبيعة خسارتها أمام جنوب إفريقيا القوية في ذلك الوقت، والمغرب تسعى للفوز لتلافي الصدام المبكر مع البافانا بافانا.

فاز المغرب بصدارة المجموعة بفضل هدف مصطفى حجي الشهير، إلا أن كوت ديفوار قدمت المفاجأة و تصدرت المجموعة بعد تعادلها مع جنوب إفريقيا، لنتواجه مع كوت ديفوار.

مواجهة صعبة ومريرة مع كوت ديفوار انتهت بالتعادل السلبي، قبل التوجه لركلات الترجيح والمعاناة التي ابتسمت لصالحنا بعد تألق نادر السيد وفشل المخضرم آلان جواميني في التصدي لركلة حازم إمام التي صعدت بمصر لأول مرة إلى نصف النهائي منذ بطولة 1986 بالقاهرة.

مباراة قبل النهائي كانت أمام صاحب الأرض والجمهور بوركينا فاسو، الشوط الأول سيطرة كاملة من أصحاب الأرض وسط تألق كبير من نادر السيد، قبل أن تأتي الدقيقة 41 من الشوط الأول بهدف مباغت من حسام حسن عم بسببه الصمت على 40 ألف متفرج طيلة أحداث المباراة.

لتقدم مصر عزفا منفردا خلال الشوط الثاني، وتسجل أجمل أهداف البطولة بلعبة ولا أروع بين حازم إمام وعبد الستار صبري، تنتهي بكعب جميل للخلف ليأتي حسام حسن ويضعها مباشرة بيسراه في المرمى ليتمتم وقتها أحمد شوبير تعليق البطولة والذي ظل خالدا لثنائية من أجمل ثنائيات الكرة المصرية (يا سلام يا حازم .. يا سلام يا حسام).

ودلوقتي ميعادنا مع فقرة الكتاب وهتكون عن هدف لا ينسى من صناعة الثعلب حازم إمام "ياسلام ياحازم ياسلام ياحسام" 📔 ونستعرض معكم قصة هدف حسام حسن وكعب حازم إمام الذي قال عنه الثعلب ""بسبب الهدف.. حتى الآن حسام حسن يضحك ويقول لي: "واخد انت الجو مني وأنا اللي جايب الجول!" 😅 pic.twitter.com/2mquRrhy7U — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2020

في المباراة النهائية أمام جنوب إفريقيا صنع حسام حسن هدفا لطارق مصطفى بلعبة مبتكرة خالدة، ليرفع الكأس وينهي سنواته العجاف في بطولة الأمم الإفريقية كهداف للمسابقة.

أمم إفريقيا 2000

اعتمد عليه جيرار جيلي في قيادة حامل اللقب رغم وصوله للـ33 من عمره وكان عند حسن الظن فقد سجل 3 أهداف في 4 مباريات.

بدأ حسام البطولة بالتألق أمام زامبيا، فسجل هدفا وقاد الفراعنة للفوز 2-0.

بعدها اقتنص هدف المباراة الوحيد أمام السنغال بجيلها الذي تأهل لكأس العالم 2002 لاحقا.

وفي المباراة الثالثة واصل عاشق الشباك هزها بالتسجيل أمام بوركينا فاسو من ركلة جزاء سجلها في المرتين رغم الإعادة.

لكن المنتخب لم يتخطى عقبة تونس في ربع النهائي ليودع البطولة.

أمم إفريقيا 2002

واصل حسام الظهور في بطولات الأمم الإفريقية، للبطولة الثالثة على التوالي، في سابقة هي الأولى في تاريخه.

هذه المرة كانت الأخيرة تحت قيادة أبيه الروحي محمود الجوهري.

لم يكن حسام حسن جاهزا للمشاركة في أول مباراتين، ضد السنغال ثم تونس، فخسر الفراعنة مباراة أسود التيرانجا وفازوا بمباراة تونس.

عاد عميد لاعبي العالم في هذا الوقت إلى التشكيل الأساسي في مباراة زامبيا ونجح الفريق في الفوز والتأهل لربع النهائي.

لعب الجوهري مباراة دفاعية أمام أسود الكاميرون في ربع النهائي التي لا تقهر فخسر وودع البطولة.

أمم إفريقيا 2004

رغم تألقه المحلي كان حسام ضحية خلافه الفني مع محسن صالح مدرب المنتخب في هذا الوقت، ليغيب عن البطولة لأسباب فنية لأول مرة.

أمم إفريقيا 2006

في 2006 اقترب حسام حسن من الأربعين، وكان يلعب في صفوف المصري، لكن حسن شحاتة اختاره تكريما لمسيرته الطويلة مع الفراعنة عكس ما قاله حسام بأن انضمامه كان بسبب تسجيل العديد من الأهداف مع فريقه.

لم يشارك المهاجم المخضرم أمام ليبيا في المباراة الافتتاحية، وانتصر الفراعنة 3-0.

وغاب أيضا عن لقاء المغرب الذي انتهى بالتعادل السلبي.

في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات دخل حسام بديل لميدو الذي أصيب مبكرا، فصنع هدفا لمحمد أبو تريكة، وكاد أن يسجل الهدف الثالث قبل أن يسكن عماد متعب الكرة في الشباك.

انتهى اللقاء بفوز مصر 3-1 والتأهل لربع النهائي.

في مباراة ربع النهائي، بدأ حسام كأساسي أمام الكونغو الديمقراطية، وأنصفته كرة القدم بتسجيل هدف جعله اللاعب الأكبر سنا الذي يسجل في أمم إفريقيا، في عمر 39 عاما و174 يوما.

وشهد لقاء السنغال في نصف النهائي لقطته الشهيرة بين ميدو وحسن شحاتة قبل مشاركته كبديل متأخر.

ثم شاهد النهائي من على مقاعد البدلاء رغم غياب ميدو للإيقاف وقتها، قبل أن يرفع الكأس ويصبح اللاعب الوحيد الذي يتوج بلقبين قاريين بينهما 20 عاما.

هل تتوقع أن يكرر أي لاعب إنجازات حسام حسن مع المنتخب في المستقبل؟