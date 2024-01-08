آس: بالرغم من عودتهما للتدريبات.. ريال مدريد لن يغير خطة استعادة كورتوا وميليتاو

الإثنين، 08 يناير 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

ميليتاو وكورتوا

عاد ثنائي فريق ريال مدريد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو إلى التدريبات الفردية في الملعب بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الحارس البلجيكي للإصابة قبل بداية الموسم خلال فترة التحضيرات.

وعلى الجانب الآخر بإصابة المدافع البرازيلي كانت في مباراة أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني التي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

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وحسب صحيفة "آس" الإسبانية أن بالرغم من الأخبار السعيدة لريال مدريد وللجماهير، لكن الجهاز الطبي والبدني لن يغير الخطة الموضوعة لعودة الثنائي والتجهيز بأفضل شكل ممكن.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد لن يندرج بالتقدم الكبير للثنائي لتجنب أي انتكاسات قد تحدث ولذلك تم تخفيض الحمل على الركبة لأنها تحتاج إلى تقويتها جيدا.

ويأخذ الميرينجي حذره من التسرع في عودة كورتوا وميليتاو لكن كل شيء يسير وفقا للخطة الموضوعة والخطة فقط بدايتها، ولذلك من المتوقع أن يعود كورتوا في شهر مايو المقبل، بينما عودة ميليتاو في شهر مارس أو أبريل.

وعرض الحارس البالغ من العمر 31 عاما مقطع فيديو لأول تدريب فردي له منذ تعرضه للإصابة مسبقا.

وكتب كورتوا على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي X: "لا يمكن وصف الطاقة التي تشعر بها عندما ترتدي حذائك وتخطو الملعب".

وكان كورتوا قد أعلن غيابه بشكل رسمي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقبلة في ألمانيا.

وقال كورتوا خلال حواره مع موقع سبورزا البلجيكي: "بسبب الإصابة لن أشارك مع منتخب بلجيكا في يورو 2024، يجب أولا أن أتعافى بشكل كامل ومن ثم تحديد تاريخ عودتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف "من الأفضل توضيح هذا الأمر للمنتخب الوطني، لن أكون في حراسة المرمى بنسبة 80% ونحن لدينا حراس مرمى جيدين آخرين".

وأكمل "ريال مدريد يريدني أن أتعافى بنسبة 100% وبالتأكيد ألا أعود مبكرا، وأنا لا أريد أن أخون تلك الثقة".

وأتم تصريحاته "سأكون مجرد داعم لمنتخب بلجيكا خلال بطولة يورو 2024 وأتمنى أن نحصل على لقب أوروبي".

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