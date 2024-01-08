آس: بالرغم من عودتهما للتدريبات.. ريال مدريد لن يغير خطة استعادة كورتوا وميليتاو

عاد ثنائي فريق ريال مدريد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو إلى التدريبات الفردية في الملعب بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الحارس البلجيكي للإصابة قبل بداية الموسم خلال فترة التحضيرات.

وعلى الجانب الآخر بإصابة المدافع البرازيلي كانت في مباراة أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني التي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية أن بالرغم من الأخبار السعيدة لريال مدريد وللجماهير، لكن الجهاز الطبي والبدني لن يغير الخطة الموضوعة لعودة الثنائي والتجهيز بأفضل شكل ممكن.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد لن يندرج بالتقدم الكبير للثنائي لتجنب أي انتكاسات قد تحدث ولذلك تم تخفيض الحمل على الركبة لأنها تحتاج إلى تقويتها جيدا.

ويأخذ الميرينجي حذره من التسرع في عودة كورتوا وميليتاو لكن كل شيء يسير وفقا للخطة الموضوعة والخطة فقط بدايتها، ولذلك من المتوقع أن يعود كورتوا في شهر مايو المقبل، بينما عودة ميليتاو في شهر مارس أو أبريل.

وعرض الحارس البالغ من العمر 31 عاما مقطع فيديو لأول تدريب فردي له منذ تعرضه للإصابة مسبقا.