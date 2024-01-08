موهبة السويد ردا على مفاوضات برشلونة: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل

الإثنين، 08 يناير 2024 - 12:41

كتب : FilGoal

لوكاس برجفال

رد لوكاس برجفال لاعب فريق ديوجاردن السويدي على التكهنات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات الجناح البالغ من العمر 17 عاما: "أعلم أن هناك العديد من التكهنات، لكن أركز على المنتخب الوطني وسعيد كوني هنا".

وأضاف "الآن أنا لاعب ديوجاردن، وفخور بأن النادي يطلب الكثير من المال للاستغناء عني".

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وأنهى حديثه قائلا: "ديوجاردن ووكلاء أعمالي سيهتمون بذلك الأمر، لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل".

وأفادت الصحيفة أن النادي السويدي يطلب 9 ملايين يورو للسماح لبرشلونة للتعاقد مع برجفال، لكن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلوجرانا فالتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مستحيل.

وحصلت الصحيفة على رد من بو أندرسون المدير الرياضي للنادي السويدي مسبقا إذ قال: "نعم، أستطيع تأكيد ذلك أننا في محادثات مع برشلونة، بالنسبة لي هذه ليست المفاوضات الرسمية بعد".

واختتم " تحدثنا معهم من قبل، لكن خلال الفترة الحالية لم نتحدث مطلقا".

ولعب برجفال لاعب وسط الملعب 28 مباراة مع فريقه محرزا 3 أهداف وصنع هدفا.

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