من أجل منتخب البرازيل.. ساو باولو يعلن استقالة مدربه

الإثنين، 08 يناير 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

جونيور دوريفال - مدرب فلامنجو

أعلن نادي ساو باولو رحيل مدربه دوريفال جونيور بناء على طلبه.

وأشار ساو باولو إلى أن جونيور قد استقال من تدريب الفريق لرغبته في تولي تدريب منتخب البرازيل.

جونيور كان قد مدد تعاقده مع ساو باولو حتى عام 2026 قبل الاهتمام من الاتحاد البرازيلي.

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جونيور كان الخيار الثاني للبرازيل بعد فشل التعاقد مع كارلو أنشيلوتي الذي مدد تعاقده مؤخرا مع ريال مدريد حتى عام 2026.

وكانت شبكة "جلوبو" البرازيلية قد كشفت عن إقالة الاتحاد البرازيلي لفيرناندو دينيز مدرب البرازيل وفريق فلومينينسي بنفس التوقيت.

وجاءت الإقالة بسبب رغبة دينيز في عدم ترك تدريب فلومينينسي على الرغم من إعجابه بتدريب البرازيل.

دوريفال جونيور يبلغ من العمر 61 عاما ويقود ساو باولو منذ شهر إبريل من عام 2023.

وقاد دوريفال ساو باولو في 54 مباراة حقق خلالها الفريق الفوز في 24 وتعادل 14 وخسر 16 مباراة.

ونجح دوريفال في قيادة ساو باولو للتتويج بكأس البرازيل في الموسم المنقضي.

وسبق لمدرب البرازيل الجديد تولي تدريب أكثر من فريق من الفرق الكبرة بالبرازيل مثل ساو باولو وفلامينجو وبالميراس.

وخلال مسيرته توج بكوبا ليبرتادورس مع فلامينجو بالإضافة لكأس البرازيل أيضا برفقته، كما قاد إنتر ناسيونال للتتويج بكوبا سود أمريكانا.

ساو باولو البرازيل دوريفال جونيور
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