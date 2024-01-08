بعد كانسيلو.. سبورت: مدافع برشلونة خارج السوبر الإسباني للإصابة

تعرض إنييجو مارتينيز مدافع فريق برشلونة لإصابة عضلية ضد بارباسترو الأحد الماضي واستبدل في الدقيقة 75 ودخل سيرجي روبرتو بدلا منه.

وفاز برشلونة على منافسه بارباسترو القابع في دوري الدرجة الرابعة بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ32 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى دور الـ16.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مارتينيز سيغيب عن بطولة السوبر الإسباني وأن الجهاز الطبي يهدف إلى تجهيز مارتينيز لمباراة ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي يوم 21 فبراير المقبل.

وعلى الجانب الآخر ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إصابة مارتينيز ستمنعه من لعب السوبر الإسباني لأن فترة غيابه ستكون لمدة شهر بسبب التمزق العضلي في ساقه الأيسر.

جواو كانسيلو

وأصيب كانسيلو في مباراة فريقه ضد لاس بالماس الخميس الماضي في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة آس أن مدة غياب كانسيلو تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وبالتالي غيابه عن السوبر الإسباني في السعودية مؤكد.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في النادي كانوا يشعرون بالتوتر بسبب توقعهم أن الإصابة ستكون أسوأ من ذلك.

واتفقت صحيفة سبورت أن غياب كانسيلو عن السوبر الإسباني لا يعد محل نقاش لأنه ةرغم بساطة الإصابة بالمقارنة مع التوقعات إلا أن مشاركته في البطولة مستبعدة.

ويهدف البلوجرانا تجهيز كانسيلو لمباراة ريال بيتيس المقبلة في الدوري الإسباني في الجولة الـ21 يوم 21 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة السوبر الإسباني يوم 10 يناير القادم وحتى يوم 14 من الشهر ذاته بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وسيلاقي برشلونة منافسه أوساسونا يوم 11 يناير في دور نصف النهائي.