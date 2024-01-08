مواعيد مباريات الإثنين 8 يناير - انطلاق كأس الرابطة المصرية.. ومانشستر يونايتد
الإثنين، 08 يناير 2024 - 10:21
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم النسخة الثالثة من كأس الرابطة المصرية بثلاثة مباريات.
ويقدم لكم FilGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس الرابطة المصرية
الداخلية × الإسماعيلي.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.
بلدية المحلة × سموحة.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
مودرن فيوتشر × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
كأس الاتحاد الإنجليزي
ويجان × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري المحترفين المصري
راية × بترول أسيوط.. 2:30 مساء.
النصر للتعدين × وي.. 2:30 مساء.
النجوم × جمهورية شبين.. 2:30 مساء.
مصر للمقاصة × لافيينا.. 2:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا
نرشح لكم
حوار - أحمد فتحي عن غياب الألقاب في بيراميدز.. وحقيقة التوقيع لـ الزمالك والرحيل من الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة الثلاثي الشاب لـ فيوتشر مقابل عمر كمال أكرم توفيق: سأفكر في الخروج من الأهلي بشرط.. ولذلك ركضت نحو موديست ولكن مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة فتح باب القيد لـ الزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: وسام أبو علي لا يعاني من أمراض في القلب أو الرئة طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال أمام تنزانيا تقرير دنماركي يكشف موعد وصول وسام أبو علي للقاهرة.. وراتبه المتوقع مع الأهلي فيتوريا يكشف مستجدات إصابة الثنائي شناوي.. وعمر كمال وياسر إبراهيم