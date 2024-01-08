مواعيد مباريات الإثنين 8 يناير - انطلاق كأس الرابطة المصرية.. ومانشستر يونايتد

الإثنين، 08 يناير 2024 - 10:21

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي ضد الداخلية

تنطلق اليوم النسخة الثالثة من كأس الرابطة المصرية بثلاثة مباريات.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس الرابطة المصرية

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الداخلية × الإسماعيلي.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس.

بلدية المحلة × سموحة.. 3:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

مودرن فيوتشر × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ويجان × مانشستر يونايتد.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

راية × بترول أسيوط.. 2:30 مساء.

النصر للتعدين × وي.. 2:30 مساء.

النجوم × جمهورية شبين.. 2:30 مساء.

مصر للمقاصة × لافيينا.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الرابطة المصري
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