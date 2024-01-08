حوار - أحمد فتحي عن غياب الألقاب في بيراميدز.. وحقيقة التوقيع لـ الزمالك والرحيل من الأهلي

يتسائل أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر عن سبب غياب البطولات عن فريقه، وكشف كيف رحل عن الأهلي وحقيقة توقيعه لـ الزمالك.

وكذلك اختار لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق هدفه المفضل، وتذكر فرصته المهدرة ضد المغرب في أمم إفريقيا 2006 وما دار بعدها.

وكل ما يلي جاء صرّح به أحمد فتحي عبر قناة DMC:

غياب الألقاب عن بيراميدز؟

"أسأل نفسي هذا السؤال، الجمهور مهم لكل فريق لكن لا تقاس بهذا الشكل، نخسر بطولات بأخطاء ساذجة كما حدث في الكأس أمام الأهلي".

"من أجل أن تحقق بطولة لابد أن تكون في أفضل حالاتك وهناك توفيق من الله، نحن غير موفقين، وأتحدث مع اللاعبين في بعض الأحيان وأقول لهم إننا غير موفقين".

"لعبت للأهلي والإسماعيلي وسط ضغوط، التوفيق شيء مهم في الكرة، أمام الزمالك في الكأس على سبيل المثال كنا أفضل ورغم تقدمنا أهدرنا عدة فرص وعاد الزمالك في آخر دقيقة وانتصر في النهاية".

ونتحدث كثيرا في النادي، ولا أعرف السبب لعدم تحقيق البطولات".

"أسهل لقب للدوري أضاعه بيراميدز كان الموسم قبل الماضي عندما حقق الزمالك اللقب، خسرنا لقب الدوري منذ قدوم تاكيس جونياس حتى مباراة مباراة الزمالك التي كان من الممكن أن تعيدنا للمنافسة خسرها".

الرحيل عن الأهلي

"ندم على الرحيل من الأهلي؟ سترى ما هو مُقدر لك، على سبيل المثال وقعت على عقد للانضمام مع أرسنال بعمر 18 عاما ولم أنضم بسبب مباراة دولية وحيدة".

"بدأت مفاوضات التجديد معي بعد شهر مارس عقب مباراة صنداونز ومن ثم دخلنا في فترة تفشي فيروس كورونا ولم يتحدث معي أحد، والأهلي معي أو بدوني سيحقق بطولات".

"أشعر بالضيق لعدم المشاركة، والآن لم أشعر بالحزن الشديد كالسابق للغياب، وأتدرب بقوة من أجل أن أشارك بطريقة جيدة".

"لعبت مع الأهلي 12 عاما وحققت 23 لقبا ولم أخسر أي لقب دوري مع الأهلي، وعندما احترفت في قطر الزمالك حصد الدوري، وعندما عدت حققنا اللقب، وكذلك عقب رحيلي حقق الزمالك اللقب مرتين".

الانضمام للزمالك

"لم أكن سأنضم للزمالك في 2018، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي تحدث معي وكان حزينا مني بسبب هذا الموقف وأخبرته أنهم تواصلوا معي ورفضت".

"زرت الخطيب وجلست معه وشرحت له ماذا حدث، حينها تحدث معي إسماعيل يوسف وكان ردي أنه صعب أن انضم للزمالك وهذا كان قراري".

"إذا كنت وقعت عقدا مع الزمالك كان مرتضى منصور رئيس النادي حينها نشر عقدي أو تحدث عن تفاصيل الجلسة، وإذا كنت جلست مع مسؤولي الزمالك سأقول".

"سبق وعرض الزمالك عليّ لضمي وأنا لاعب في شيفيلد يونايتد ولم أنتقل".

عرض بيراميدز

"وقت انتقالي لبيراميدز لم يكن هناك مشاكل بين الناديين، حتى أن أفشة انضم للأهلي قبلها من بيراميدز بشكل مباشر".

"بيراميدز تقدم بعرض لضمي في آخر موسم من تعاقدي مع الأهلي، صليت صلاة استخارة وأخبرت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حينها باستمرار مع الفريق".

"علمت أن بيراميدز رفع عرضه لضمي لـ 25 مليون جنيه وهو ما أثار استغرابي لأني كنت في موسمي الأخير مع الأهلي ومن المفترض في هذه الحالة أن يحاول ضمي كلاعب حر بعد نهاية عقدي".

"في موسمي الأخير شاركت مع ريني فايلر وسارت الأمور بشكل جيد وأصبحت أساسيا وخضت مباراة رائعة ضد صنداونز والتي انتهت بالتعادل، الأمور كانت تسير بأنني سأستمر في النادي وبعد ذلك لا أعلم ماذا حدث".

أمم إفريقيا

"بالنسبة لي أفضل بطولة أمم إفريقيا شاركت بها كانت نسخة 2010 وكنت أنافس أحمد حسن على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصدت جائزة اللعب النظيف لأنني لم أحصل على أي بطاقة صفراء في البطولة".

"شاركت في نهائي أمم إفريقيا 2006 و2010 كقلب دفاع، وفي 2008 كظهير أيمن".

"أهدرت فرصة محققة ضد المغرب في أمم إفريقيا 2006، دائما أسدد بوجه قدمي الخارجي وأنا أفضل من محمد أبو تريكة في ذلك، بين شوطي اللقاء حسن شحاتة صب غضبه عليّ ولم أشارك فيما تبقى من البطولة إلا النهائي بسبب إصابة وائل جمعة".

"لم أتقبل قرار سحب شارة القيادة مني في منتخب مصر لصالح محمد صلاح، ولم أنضم لمدة سنتين".

"أقرب بطولة لي هي كأس مصر 2018 الذي سجلت فيه ضد المصري في النهائي".

"أحب هدفي ضد طلائع الجيش في الدوري، في هذه المباراة لعبت كلاعب وسط وظهير، وأبو تريكة حينها طالبني بألا أسدد الكرة".