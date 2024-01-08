طرد جديد لـ مورينيو.. أتالانتا يتعادل مع روما في الأولمبيكو

الإثنين، 08 يناير 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

طرد مورينيو

تعادل روما مع أتالانتا بنتيجة 1-1 في ختام مباريات الدور الأول من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت إشهار البطاقة الحمراء في وجه جوزيه مورينيو المدير الفني للذئاب.

ولأول مرة يبدأ روما العام الميلادي بتعادل منذ 2016 عندما تعادل مع كييفو فيرونا بنتيجة 3-3.

أخبار متعلقة:
النتيجة المفضلة مستمرة.. يوفنتوس يفوز على روما 1-0 أليجري: تنتظرنا مهمة صعبة أمام روما الغاضب 13 بطاقة ملونة.. روما يعود للانتصارات في دربي الشمس أمام نابولي كورييري ديلو سبورت: روما يستنجد بخبرة بونوتشي

وتقدم الهولندي تيون كوبمينيريس بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 8 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أليكسي ميرانتشوك.

وأدرك باولو ديبالا التعادل للذئاب في الدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصل مورينيو على بطاقة حمراء من الحكم بسبب اعتراضه الزائد على قرار عدم احتساب خطأ لصالح روميلو لوكاكو.

وكان مورينيو قد غاب عن أول جولتين في الموسم بسبب الإيقاف من نهاية الموسم الماضي.

وتحصل على بطاقة صفراء ضد كالياري ثم حمراء ضد مونزا غاب على إثرها ضد إنتر.

ثم تحصل على بطاقة صفراء ضد نابولي وأخرى حمراء ضد أتالانتا وسيغيب ضد ميلان في الجولة المقبلة.

روما واصل سلسلة نتائجه السلبية وظل في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، فيما ظل أتالانتا سادسا برصيد 30 نقطة.

روما جوزيه مورينيو أتالانتا
نرشح لكم
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني ماركا تكشف كواليس تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد آس: بالرغم من عودتهما للتدريبات.. ريال مدريد لن يغير خطة استعادة كورتوا وميليتاو موهبة السويد ردا على مفاوضات برشلونة: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل بعد كانسيلو.. سبورت: مدافع برشلونة خارج السوبر الإسباني للإصابة تشافي: من المؤسف ألا تتواجد تقنية الفيديو.. ومنحنا بارباسترو الهدف الثاني مواعيد مباريات الإثنين 8 يناير - انطلاق كأس الرابطة المصرية.. ومانشستر يونايتد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - زامبيا.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب بالقسم الثالث ثمانية أشهر وتوصية بالشطب 43 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - الجزائري عمروش يعلن قائمة تنزانيا 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بلدية المحلة يعود للانتصارات ويفوز على سموحة في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأول لهيثم شعبان.. الداخلية ينتصر على الإسماعيلي في افتتاح كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - مودرن فيوتشر (0)-(1) الاتحاد.. جووووول الأول ساعة | الكرة المصرية
عودة الونش.. الزمالك يفوز على كسكادا وديا برباعية ساعة | الكرة المصرية
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023