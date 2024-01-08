طرد جديد لـ مورينيو.. أتالانتا يتعادل مع روما في الأولمبيكو

تعادل روما مع أتالانتا بنتيجة 1-1 في ختام مباريات الدور الأول من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت إشهار البطاقة الحمراء في وجه جوزيه مورينيو المدير الفني للذئاب.

ولأول مرة يبدأ روما العام الميلادي بتعادل منذ 2016 عندما تعادل مع كييفو فيرونا بنتيجة 3-3.

وتقدم الهولندي تيون كوبمينيريس بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 8 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أليكسي ميرانتشوك.

وأدرك باولو ديبالا التعادل للذئاب في الدقيقة 39 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصل مورينيو على بطاقة حمراء من الحكم بسبب اعتراضه الزائد على قرار عدم احتساب خطأ لصالح روميلو لوكاكو.

وكان مورينيو قد غاب عن أول جولتين في الموسم بسبب الإيقاف من نهاية الموسم الماضي.

وتحصل على بطاقة صفراء ضد كالياري ثم حمراء ضد مونزا غاب على إثرها ضد إنتر.

ثم تحصل على بطاقة صفراء ضد نابولي وأخرى حمراء ضد أتالانتا وسيغيب ضد ميلان في الجولة المقبلة.

روما واصل سلسلة نتائجه السلبية وظل في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، فيما ظل أتالانتا سادسا برصيد 30 نقطة.