مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة الثلاثي الشاب لـ فيوتشر مقابل عمر كمال

كشف مصدر من الأهلي عن تطورات صفقة انتقال عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـFiGoal.com: "وافقنا على إعارة ثلاثي فريق الشباب أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد عبد الله إلى فيوتشر مقابل انضمام عمر كمال إلى الأهلي".

على جانب آخر علم FilGoal.com أن فكرة ضم 3 لاعبين شباب من الأهلي في صفقة عمر كمال كانت الخطة البديلة أمام نادي مودرن فيوتشر في حالة تعثر ضم كريم وليد وخالد عبد الفتاح وصلاح محسن.

وأن فيوتشر لا يزال في مفاوضات مع صلاح محسن ويحاول إقناعه بالانضمام للفريق إعارة لمدة موسم ونصف ضمن صفقة انتقال عمر كمال إلى الأهلي بجانب أحمد خالد، وفي حالة رفضه سيوافق فيوتشر على ضم ثلاثي الشباب دفعة واحدة.

وأيضا أن صلاح محسن طلب مهلة من فيوتشر لحسم قراره بعدما يجتمع مع مسؤولي الأهلي لمعرفة موقفه مع الفريق.

كذلك علم FilGoal.com أن هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي فيوتشر هو من اختار الثلاثي الشاب من الأهلي خاصة اللاعب أحمد خالد كباكا والذي يعتبره موهبة كبيرة وذلك لمشاهدته في مباراة منتخب الشباب أمام بورتو والذي شهدت تسجيله لهدف.

ويتواجد عمر كمال حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وشارك عمر كمال في فوز مصر على تنزانيا وديا بهدفين دون رد، وغادر المباراة مصابا بتقلصات في العضلات كما كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.