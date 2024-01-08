أكرم توفيق: سأفكر في الخروج من الأهلي بشرط.. ولذلك ركضت نحو موديست ولكن

روى أكرم توفيق لاعب الأهلي قصة تعرضه للإصابة الثانية بقطع في الرباط الصليبي، كما كشف حقيقة المشاكل بينه وبين المدرب مارسيل كولر، وسر ركضه باتجاه أنتوني موديست في كأس السوبر المصري.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الإصابة الثانية كانت أكثر صعوبة من الأولى لأنها أصابت الرباط الصليبي وغضروفين، وعانيت كثيرًا بسببها".

وأضاف "قيل إني اصطدمت بقوة مع كهربا وأنها كانت كرة عينفة ولكن ذلك لم يحدث".

وتابع "على الفور نشرت عبر إنستجرام أن كهربا لا علاقة له بإصابتي وإن الأمر قضاء وقدر".

وأوضح "كنت أرفع قدمي فقط للحصول على الكرة وهذا كل ما حدث. الكرة أتت قصيرة لكهربا فخرجت بها من أمامه وتوقف هو مكانه. كنت وحدي حين تعرضت للإصابة".

وأكمل "الحمد لله أن قدمي لم تكن مشدودة حين تعرضت للمخالفة القوية في مباراة صنداونز ولولا ذلك لكنت تعرضت للإصابة".

ونفى توفيق وجود مشاكل بينه وبين المدرب مارسيل كولر قائلا: "كنت أساسيًا حين تعرضت للإصابة وانضممت للمنتخب أيضًا. والآن حين عدت فإن عدم مشاركتي هي وجهة نظر المدرب ويجب أن أحترمها حتى ولو لم أكن سعيدًا ومهما كنت أريد اللعب".

وعن إمكانية الخروج من الأهلي معارًا قال: "أنا أحب جماهيره وهذا ليس مجرد كلام فهم من صنعوا اسمي، ولكن إن أتتني فرصة مناسبة سأنظر في الأمر".

وروى أكرم توفيق ما حدث في كأس العالم للأندية قائلا: "قبل مباراة اتحاد جدة بساعتين عرض كولر في المحاضرة حديث الناس عن أن الاتحاد سيهزم الأهلي حتمًا. في وقت المباريات الكبيرة يتحول الأهلي إلى وحش".

وفاز الأهلي على اتحاد جدة 3-1 في الدور الثاني لمونديال الأندية الذي حقق فيه المركز الثالث.

وعن تفضيله بين الظهير الأيمن ومركزه الأصلي في وسط الملعب قال: "لا أحب العودة إلى وسط الملعب الآن، ليس للزحام المتواجد فيه كعدد لاعبين ولكن لأني بعيد عن هذا المركز منذ عدة سنوات، وبالطبع لا أمانع العودة إن احتاجني الفريق".

وبسؤاله عما إذا كان التعاقد مع عمر كمال سيقلل فرصه في المشاركة قال: "لا طبعا".

وعن سر تغيير رقمه في الأهلي قال توفيق: "حسام عاشور قال لي سأترك لك رقمي حين أعتزل ولهذا ارتديت رقم 25 في الأهلي، وحين رحل حمدي فتحي إلى الوكرة أردت أخذ رقم 8".

وأكمل مازحًا "سألني عمرو السولية ما إن كنت سأتركه له ولكني تمسكت به وأخذت الرقم.. ولا أعرف ماذا يحدث لي منذ ذلك الوقت. في الموسم المقبل سأعود لرقم 25".

وعن شروطه في مفاوضات التجديد مع الأهلي قال: "هل هناك من يشترط على النادي الأهلي"؟

وروى قصة له مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست قائلًا: "قلت لموديست قبل نهائي كأس السوبر إنه سيسجل في المباراة ولهذا ذهبت إليه عندما سجل لأذكره، ولكن لم أكن أعرف كيف أقولها له. في الحقيقة لا أعرف ماذا قلت له على الإطلاق".

وتابع "الشيء الوحيد الذي فهمته من حديثي مع البلجيكي يانيك كاراسكو في هو "لاعب جيد" بالإنجليزية".