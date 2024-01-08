أمام فريق درجة سادسة.. باريس سان جيرمان يكتسح بـ 9 أهداف في كأس فرنسا

حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا على روفيل في دور الـ 64 من كأس فرنسا بنتيجة 9-0.

فريق روفيل تأسس عام 1910 وهو واحد من فرق الدرجة السادسة الفرنسية.

وشهد اللقاء مشاركة لوكاس بيلاردو الوافد الجديد من ساو باولو بشكل أساسي، ولأول مرة يبدأ كيلور نافاس أساسيا مع الفريق منذ يناير 2023.

وتقدم باريس سان جيرمان بالنتيجة في الدقيقة 16 عن طريق كيليان مبابي.

وفي آخر 7 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل الباريسيون 4 أهداف، حيث سُجل الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 43 سجل ماركو أسينسيو الهدف الثالث وعزز مبابي النتيجة بهدف رابع بعد دقيقتين.

وبعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني عزز مبابي تقدم باريس بالهدف الثالث له والهاتريك والخامس في اللقاء في الدقيقة 48.

وأصبح مبابي هداف باريس سان جيرمان في كأس فرنسا برصيد 29 هدفا.

وشارك إيثان مبابي شقيق كيليان في اللقاء بعد الهدف بدلا من بيلاردو.

وانضم البرتغالي جونكالو راموس لقائمة المسجلين من علامة الجزاء في الدقيقة 71.

وسجل كولو مواني هدفين في الدقيقتين 76 و90، وتخللهما هدف لشير ندور في الدقيقة 87.

⚽️🥅 راندال كولو مواني يعلن عن تاسع أهداف باريس سان جيرمان في شباك روفيل#كأس_فرنسا#CoupedeFrance pic.twitter.com/gX0BeFkUPn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 7, 2024

ومن المنتظر أن تقام مباريات دور الـ 32 يومي 21 و22 يناير الجاري.

النسخة الحالية تحمل رقم 107 في تاريخ البطولة ويعد باريس سان جيرمان الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا.