أبو العلا يكشف موعد عودة الشناوي للتدريبات.. وحقيقة إصابة محمد هاني

الأحد، 07 يناير 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

محمد أبو العلا - مران منتخب مصر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر موقف لاعبي المنتخب من الإصابات قبل المشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار التي ستبدأ يوم 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير.

وقال أبو العلا عبر أون تايم سبورت: "أحمد الشناوي سيكون جاهزا للتدريب بشكل طبيعي مع المنتخب يوم الثلاثاء المقبل".

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وأضاف "محمد الشناوي تدريب بشكل جيد، وتعافى هو وياسر إبراهيم من الإصابة".

وأتم "محمد هاني لم يًصاب أثناء نزوله من حافلة المنتخب، هذه شائعة".

وسبق أن صرّح أبو العلا عقب المباراة في تصريحات للصحفيين: "إصابة عمر كمال عبارة عن تقلص عضلي واللاعب جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

وأضاف "استبداله أمام تنزانيا كان أمرا طبيعا حتى لا تتفاقم الإصابة".

وواصل منتخب مصر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تنزانيا بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد غدا الثلاثاء، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسجل ثنائية فوز مصر على تنزانيا محمود حسن "تريزيجيه" والهدف الثاني سجله حارس تنزانيا في شباكه بعد ركلة جزاء سددها محمد صلاح.

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