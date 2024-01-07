مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة فتح باب القيد لـ الزمالك

أوضح مصدر من اتحاد الكرة حقيقة فتح باب القيد لـ الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من اتحاد الكرة: "فتح باب القيد لـ الزمالك؟ موقفه كما هو، غير مسموح للنادي بقيد أي صفقة".

وأضاف "لم تصلنا أي مخاطبات من فيفا حتى الآن تفيد بتغيير موقفه".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن المفاوضات بين الزمالك ونادي سبورتنج لشبونة قائمة في الوقت الحالي للوصول لحل لإنهاء أزمة القيد، وتسير تلك المفاوضات بشكل جيد في الوقت الحالي.

وتقدر مستحقات النادي البرتغالي لدى نادي الزمالك بقرابة 1.5 مليون دولار.

كما توصل لاتفاق مبدئي مع أتشيمبونج بعد التواصل بين الطرفين على جدولة المستحقات المالية المتأخرة.

وترجع الأزمة إلى عام 2015 حين عاد شيكابالا إلى الزمالك من لشبونة، حيث لم يسدد النادي الأبيض مبلغ قدره 510 ألف دولار.

وحكمت المحكمة الرياضية بسداد هذا المبلغ، وفائدة سنوية قدرها 10% من أغسطس 2015 وحتى تاريخ السداد الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك ألزمت المحكمة الزمالك بغرامة قيمتها 400 ألف دولار، عليها فائدة سنوية بنسبة 5% اعتبارا من 2016.

وغُرم مليون و200 ألف دولار لصالح أتشيمبونج، وتقدم النادي بطعن ضد قرار لجنة فض المنازعات في فيفا، وحددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 7 أكتوبر المقبل للنظر في القضية، قبل الوصول للحل الودي.

ويحتاج الزمالك للتوصل إلى تسوية حتى يتمكن من قيد اللاعبين اللاعبين في يناير المقبل.