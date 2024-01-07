عاد لفارق الهدف الواحد.. يوفنتوس ينتصر على ساليرنيتانا في الوقت القاتل

الأحد، 07 يناير 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على ساليرنيتانا بنتيجة 2-1 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وعاد يوفنتوس للفوز بفارق هدف وحيد في الدوري الإيطالي على منافسيه، وبعد أيام قليلة من الفوز على نفس الفريق بنتيجة 6-1 في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

وتكرر نفس السيناريو حيث تقدم ساليرنيتانا وقلب يوفنتوس تأخره لفوز.

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وتقدم ممثل مدينة ساليرنو بهدف أول في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة من جوليو ماجوري.

صاحب هدف أصحاب الأرض تحصّل على بطاقة صفراء ثانية وطُرد في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، وبدأ يوفنتوس مهمة العودة.

وأدرك جونيور إيلينج التعادل في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة مرت من دوشان فلاهوفيتش.

وخطف الصربي فلاهوفيتش فوز يوفنتوس القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع برأسية بعد عرضية دانيلو.

وواصل يوفنتوس مطاردة إنتر ورفع رصيده لـ 46 نقطة في الدوري وبفارق نقطتين عن إنتر المتصدر.

فيما ظل ساليرنيتانا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي دوشان فلاهوفيتش ساليرنيتانا
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