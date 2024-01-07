انتهت كأس الملك - بارباسترو (2) (3) برشلونة
الأحد، 07 يناير 2024 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وبارباسترو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.
وتذاع المباراة على قناة SSC 1.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 92: جوووول مارك برات لبارباسترو.
ق 88: جوووول ليفاندوفسكي من ركلة جزاء.
ق 60: جووول تقليص الفارق لبارباسترو عن طريق أدريا دي ميسا بعد ارتداد الكرة له من ركلة ركنية وسددها مباشرة من داخل الـ6 ياردات.
ق 51: جووول الثاني لبرشلونة من رافينيا بعدما سدد كرة مباشرة في المرمى نتيجة عرضية هيكتور فورت من الجهة اليسرى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: هدف لم يتم احتسابه لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس بداعي التسلل.
ق 18: جوووول الأول عن طريق فيرمين لوبيز بعد عرضية أرضية من رافينيا وسددها لوبيز مباشرة في المرمى.
بداية اللقاء