مصدر من الأهلي لـ في الجول: وسام أبو علي لا يعاني من أمراض في القلب أو الرئة

أوضح مصدر مسؤول في الأهلي حقيقة معاناة وسام أبو علي مهاجم الفريق المنتظر من مشاكل في القلب والرئة.

وأصبح الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية على أعتاب الانتقال للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية قادما من سيريس السويدي.

وتعرض وسام لأزمة قلبية خلال أحدى المباريات في سبتمبر 2021 ثم ثقب في الرئة بعد تعرضه لكسر في الضلوع في فبراير 2022 أثناء لعبه لفريق فينيدسييل الدنماركي.

وأوضح المصدر قائلا لـ FilGoal.com: "كافة التقارير الطبية والمرضية للاعب تؤكد عدم وجود عيوب في القلب والرئة".

وتابع "واقعة تعرضه من قبل للإغماء بشكل مفاجئ خلال إحدى المباريات كانت حادث عارض نتيجة إجهاد مثلما حدث لمحمود متولي في مباراة السوبر وليست ناتجة عن أى أمراض مزمنة أو خطيرة".

وأردف "سيخضع وسام أبو علي في جميع الأحوال لفحص طبي دقيق وشامل خارج وداخل مصر مثلما حدث مع أنتوني موديست قبل إتمام التعاقد معه وضمه كلاعب في صفوف الأهلي بشكل رسمي".

تعرف أكثر على وسام أبو علي من هنـــــا: تفضيل الكرة على القتال والأزمة القلبية وحلم ريال مدريد

ماذا حدث لأبو علي من قبل؟

في أغسطس 2021 انضم أبو علي مرة أخرى لصفوف فينديسييل في الدرجة الأولى بعد فترتي الإعارة وتلك المرة بعقد يمتد لـ 4 مواسم ومقابل مليون كرونه دنماركي وفقا للتقارير.

وبعد شهر واحد فقط وفي 11 سبتمبر 2021 وخلال مواجهة لونبي سقط وسام أبو علي أرضا وسط ذهول الجميع في الملعب.

وشكّل اللاعبون حاجزا حوله ونُقل للمستشفى بعد 10 دقائق من تلقي العلاج داخل أرض الملعب، وهو مشهد أعاد للأذهان في البلاد ما حدث لكريستيان إريكسن لاعب الدنمارك في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 خاصة أنها جاءت بعد أشهر قليلة.

وأصيب صاحب الأصول الفلسطينية بتشنجات بعد ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل مفرط.

بعد استفاقته نشر له صورة في المستشفى وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرا لكل من تواصل معي وكتب لي، شكرا لصلواتكم والدفء الذي أرُسل لي، من الرائع أن أصحو على كل هذا الدعم والحب، الأمر سريالي ويشكل صدمة في الوقت الحالي وعلى الرغم من ذلك أنا أتعافى وفي أيد أمينة، الآن تنتظرنا خطوة صعبة وطويلة في المعركة للعودة إلى 100%. أتطلع إلى العودة بشكل أقوى، وآمل ألا أنتظر طويلا".

"يجب أن أتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى جميع الأطباء والموظفين في الملعب، الذين كانوا على استعداد لمساعدتي، وإعادتي إلى حالة مستقرة، أنا ممتن لكم جميعا بشكل لا يصدق، وهذا شيء أقدره حقا، سواء الأطباء أو جميع المشاركين. شكرا لرجال الإسعاف والأطباء وكل من ساعدني على التعافي، وجعل هذه التجربة الرهيبة أسهل كثيرا".

"إلى كل من كان في الملعب، أريد فقط أن أعرب عن احترامي الكبير على حصولي على أكبر قدر من الدعم - شكرا جزيلا لكم على ذلك، أنا في أيدٍ أمينة. لذلك ليس عليك أن تخجل من النظر إلى وجهي بعد. شكرا لكم، أحب الجميع".

ماذا حدث؟

في حواره يوم 15 سبتمبر 2021 مع قناة sport.tv2 كشف ما حدث له في أرض الملعب قائلا: "ما زلت أشعر بألم شديد في جسدي في جميع العضلات والمفاصل وأصابع اليدين والقدمين. هذه مجرد بعض الأمراض التي أعاني منها الآن بسبب التشنجات. خلاف ذلك، أنا في حالة معنوية جيدة".

"ركضت وقمت بالإحماء وهناك تساءلت عما إذا كنت متعبا أو ما الذي يحدث. ولكن عندما ركضت في أرض الملعب قبل خمس دقائق من وقوع الحادث، شعرت أنه كان نوعا مختلفا من التعب. شعرت بألم تحت ضلوعي. هناك بدأت أتألم".

"عندما تنفست، كان الأمر كما لو أن الهواء البارد قد خرج بصعوبة. شعرت بالثقل وصعوبة التنفس. وهنا وصلت إلى النقطة التي حاولت فيها الإمساك بالحكم لأقول له إنني لا أستطيع التنفس بشكل صحيح".

"لكن عندما كنت على وشك الجلوس، لم أشعر بقدمي، وتوقف عقلي تماما. يقولون إن هذا ما يحدث عندما تتشنج. سقطت على الأرض ثم لا أتذكر أي شيء حدث".

"عند الإصابة بالتشنجات، تظهر رغوة في الفم. أغمي علي تماما، وفي مرحلة ما كان معدل ضربات قلبي منخفض للغاية، حيث تمكن أخصائي العلاج الطبيعي لدينا من معرفة أنه كان عليه العمل حول القلب لأن معدل ضربات القلب انخفض كثيرا".

عاد بعد أسبوع وسام إلى مقر النادي وصرّح قائلا: "اتفقت مع الأطباء على بدأ الركض ببطء. مع الجري وركوب الدراجات، ولن أعود لملعب التدريب وزملائي إلا بعد أن يمنحني الأطباء الضوء الأخضر".

غاب أبو علي 9 أشهر وحسب موقع "تراسنفير ماركت" لم يخض مباريات فيما تبقى من الموسم مع فريقه مكتفيا بـ 9 مباريات فقط، واستمر غيابه 200 يوم.

خاض مباراة ودية أولى عقب تعافيه تماما وسجل ضد أرهوس هدفا في مباراة انتهت بالفوز 3-2.

حينها صرّح مدربه هنريك بيدرسن قائلا: "لا شك أن وسام لاعب مهاري، وقد أظهر ذلك، لكنه أيضا لاعب لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه. مع أخذ التقدم الذي أحرزه في الاعتبار، لا يزال هناك بالطبع طريق طويل لنقطعه، لكنني سعيد حقا بما جعلته يمر به في الأيام العشرة الماضية".

وفي فبراير 2022 وخلال ودية أقيمت في تركيا بين فريق فينيدسييل ودينامو موسكو الروسي تعرض وسام لإصابة عقب اصطدامه بالحارس تعرض على إثرها بكسر في ضلعين وثقب في الرئة. وسام أجرى جراحة ناجحة وعاد مجددا دون أي تأثر.

عاد مجددا في موسم 2022-23 وتألق مع الفريق حيث خاض 34 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 1 في الدرجة الأولى الدنماركية وأنهى الموسم في صدارة هدافي ترتيب فريقه.