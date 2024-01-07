طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال أمام تنزانيا

الأحد، 07 يناير 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد - منتخب مصر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة عمر كمال خلال مباراة تنزانيا الودية.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

مصر

وقال أبو العلا عقب المباراة في تصريحات للصحفيين: "إصابة عمر كمال عبارة عن تقلص عضلي واللاعب جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

وأضاف "استبداله أمام تنزانيا كان أمرا طبيعا حتى لا تتفاقم الإصابة".

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وواصل منتخب مصر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تنزانيا بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد غدا الثلاثاء، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسجل ثنائية فوز مصر على تنزانيا محمود حسن "تريزيجيه" والهدف الثاني سجله حارس تنزانيا في شباكه بعد ركلة جزاء سددها محمد صلاح.

عمر كمال منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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