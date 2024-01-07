تقرير دنماركي يكشف موعد وصول وسام أبو علي للقاهرة.. وراتبه المتوقع مع الأهلي

يقترب وسام أبو علي من الانتقال إلى الأهلي، وفي انتظار وصوله من أجل إعلان الأمر بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي توصل لاتفاق مع نادي سيريس السويدي لشراء وسام أبو علي المهاجم الدنماركي من أصل فلسطيني مقابل 2 مليون يورو تسدد على دفعات.

وتتم صياغة العقود ومراجعتها قانونيا وتحديد بند إعادة البيع تمهيدا لإتمام الصفقة.

وكشف موقع "Tipsbladet" الدنماركي راتب اللاعب والذي لن يقل على 8 ملايين كرونة دنماركية سنويا (يساوي مليون و173 ألف دولار أمريكي).

كما سيحصل اللاعب على مكافأة توقيع، وسيوقع عقدا يمتد لـ 2028.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي أرسل ممثلا له إلى ستوكهولم.

وسيصل أبو علي إلى مصر يوم الثلاثاء لإكمال صفقة الحلم، حسبما وصف التقرير.

والدته كانت سببا في لعبه كرة القدم، وهداف وقائد فريقه في الناشئين، ثم سقوط بسبب أزمة قلبية، وعودة من الباب الكبير، والحلم هو ارتداء قميص ريال مدريد، هذا هو ملخص مسيرة وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي الذي أصبح على أعتاب الانتقال لـ الأهلي.

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ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.