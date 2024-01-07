فيتوريا يكشف مستجدات إصابة الثنائي شناوي وعمر كمال وياسر إبراهيم

الأحد، 07 يناير 2024 - 21:01

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر روي فيتوريا

شدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على أن الهدف الأول من مباراة تنزانيا الودية كان الاطمئنان على جميع اللاعبين قبل أمم إفريقيا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "كان هدفنا من مباراة تنزانيا الاطمئنان على جميع اللاعبين وعدم التعرض لأي إصابات".

وأضاف "في بطولة مثل كأس الأمم يجب أن نظهر بشكل جيد جدا وأهم حافز للاعبين أنه سيمثل بلاده".

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وواصل "كل لاعب يعمل بشكل جيد جدا ويحاول أن يكون أساسي مع المنتخب، وفي النهاية يجب أن أختار 11 لاعبا فقط لكل مباراة ونحن على موعد مع بطولة قوية وصعبة وتحتاج للكثير من العمل".

وأردف "محمد الشناوي وأحمد الشناوي جاهزان لأمم إفريقيا، وإصابة عمر كمال بسيطة ولكن ننتظر التقرير الطبي الخاص به".

وكشف "ياسر إبراهيم كان مصابا مع الأهلي ولكنه الآن جاهز للمشاركة مع مصر في أي وقت".

وشرح "كل مباراة في البطولة هي نهائي بالنسبة لنا، وتركيزنا الآن ينصب على دراسة خصومنا في أمم إفريقيا".

وأكد "لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي في منتخب مصر، والجميع جاهز لخوض بطولة كأس الأمم، ومباراة تنزانيا كان هدفها منح الفرصة لأكثر من لاعب".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح يمكن استخدامه في وسط الملعب مثلما حدث أمام تنزانيا، وليس بالضروة أن يلعب على الأطراف".

وواصل منتخب مصر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تنزانيا بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد غدا الثلاثاء، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسجل ثنائية فوز مصر على تنزانيا محمود حسن "تريزيجيه" والهدف الثاني سجله حارس تنزانيا في شباكه بعد ركلة جزاء سددها محمد صلاح.

منتخب مصر روي فيتوريا كأس الأمم الإفريقية
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