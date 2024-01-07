لينافس مرموش؟ رومانو: فرانكفورت يرسل عرضا لمهاجم رين

أرسل نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عرضا لستاد رين الفرنسي من أجل ضم أرناؤود كاليمويندو مهاجم الفريق.

ويلعب كاليمويندو في نفس مركز الدولي المصري عمر مرموش.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن فرانكفورت أرسل عرضا لرين للتعاقد مع كاليمويندو على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء.

وأوضح رومانو أن المهاجم الفرنسي يريد الرحيل والانتقال إلى الدوري الألماني.

وشدد رومانو أن إجمالي عرض فرانكفورت يصل إلى 23 مليون يورو ما بين قيمة الإعارة وسعر الشراء بالإضافة إلى المكافآت.

وسجل كاليمويندو 6 أهداف وصنع هدفا آخر مع رين خلال الموسم الجاري في 20 مباراة لعبها.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما في لانس وباريس سان جيرمان، وانتقل إلى رين في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو من نادي العاصمة الفرنسية.

🚨🔴🦅 Eintracht have sent formal bid to Rennes for Arnaud Kalimuendo — understand it’s loan with obligation to buy! Details on fee: €23m between loan fee and guaranteed buy option plus some add-ons. Kalimuendo wants the move, up to the clubs. pic.twitter.com/9cwCy9nvXy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2024

وكان النادي الألماني قد أعلن ضم النمساوي ساشا كالادزيتش مهاجم ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم.