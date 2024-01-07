لينافس مرموش؟ رومانو: فرانكفورت يرسل عرضا لمهاجم رين
الأحد، 07 يناير 2024 - 20:39
كتب : FilGoal
أرسل نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عرضا لستاد رين الفرنسي من أجل ضم أرناؤود كاليمويندو مهاجم الفريق.
أرنود كاليمويندو
النادي : ستاد رين
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويلعب كاليمويندو في نفس مركز الدولي المصري عمر مرموش.
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن فرانكفورت أرسل عرضا لرين للتعاقد مع كاليمويندو على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء.
وأوضح رومانو أن المهاجم الفرنسي يريد الرحيل والانتقال إلى الدوري الألماني.
وشدد رومانو أن إجمالي عرض فرانكفورت يصل إلى 23 مليون يورو ما بين قيمة الإعارة وسعر الشراء بالإضافة إلى المكافآت.
وسجل كاليمويندو 6 أهداف وصنع هدفا آخر مع رين خلال الموسم الجاري في 20 مباراة لعبها.
ولعب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما في لانس وباريس سان جيرمان، وانتقل إلى رين في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو من نادي العاصمة الفرنسية.
🚨🔴🦅 Eintracht have sent formal bid to Rennes for Arnaud Kalimuendo — understand it’s loan with obligation to buy!
Details on fee: €23m between loan fee and guaranteed buy option plus some add-ons.
Kalimuendo wants the move, up to the clubs. pic.twitter.com/9cwCy9nvXy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2024
وأفاد نادي فرانكفورت أن اللاعب انضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وكان على فرانكفورت أن يبحث عن بدائل لشغل مركز المهاجم خاصة مع سفر مرموش للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.
وسيرتدي البالغ من العمر 26 عامًا القميص رقم 9 مع فرانكفورت.
ساشا لعب في الدوري الألماني بين عامي 2019 و2022 مع نادي شتوتجارت، وزامل مرموش من قبل، حين لعب المصري موسم 2021-2022 مع الفريق.
وسجل كالادزيتش 24 هدفا وصنع 12 في 60 مباراة مع شتوتجارت.