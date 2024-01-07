منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا بثنائية ودية في تنزانيا

الأحد، 07 يناير 2024 - 20:04

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح - منتخب مصر

أنهى منتخب مصر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تنزانيا بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد غدا الثلاثاء، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسجل ثنائية فوز مصر على تنزانيا محمود حسن "تريزيجيه" والهدف الثاني سجله حارس تنزانيا في شباكه بعد ركلة جزاء سددها محمد صلاح.

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اعتمد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على محمد صبحي في حراسة المرمى خلال المباراة.

بدأ منتخب مصر بمحاولات على المرمى وسدد محمد صلاح كرة مباشرة في الدقيقة 4 لكنها مرت جوار القائم.

وسدد علي سماتا نجم تنزانيا كرة قوية تصدى لها محمد صبحي وأبعدها الدفاع إلى ركنية.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 31.

وجاء الهدف بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة رائعة من محمد صلاح ليضعها في الشباك بالقدم اليسرى.

وكاد مروان عطية أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد متابعة لركلة ركنية، إلا أن الحارس تصدى لها واصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع فيتوريا بالثنائي حمدي فتحي ومحمد حمدي بدلا من مروان عطية وأحمد فتوح.

وفي الدقيقة 60 شارك الثنائي أحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش بدلا من تريزيجيه وإمام عاشور.

وأهدر عمر كمال فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح وضعته في مواجهة المرمى قبل أن يسدد أعلى العارضة.

وانطلق عمر مرموش بالكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة ويحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وتقدم محمد صلاح لتسديد الركلة ووضع الكرة في العارضة لترتد في ظهر الحارس وتسكن الشباك.

وشارك محمود كهربا بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 76، وغادر أيضا عمر كمال بعدما اشتكى من إصابة عضلية وشارك بدلا منه علي جبر.

وكاد زيزو أن يسجل الهدف الثالث لمصر بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة صلاح لكنه سدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

ولعب صلاح كرة عرضية وصلت إلى كهربا الذي قابلها بضربة رأسية لكنه وضع الكرة بعيدا عن الشباك. لتنتهي المباراة بفوز مصر بثنائية.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل ضد موزمبيق في تمام السابعة مساء.

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