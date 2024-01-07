جوارديولا: لعبنا مباراة كنهائي ضد هدرسفيلد.. وفودين تنافسي للغاية

الأحد، 07 يناير 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن لاعبيه لعبوا مباراة بمثابة نهائي بطولة بعد الفوز على منافسهم هدرسفيلد بخمسة أهداف دون رد.

وجمعتهما المباراة في دور الـ64 ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وتخطى سيتي ليصل لدور الـ32.

وقال المدير الفني الإسباني عقب المباراة لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية: "الدقائق الأولى كانت صعبة لكن كانت مباراة عظيمة، دافعوا بخط متأخر جدا وبطريقة جيدة، كمدرب لمانشستر سيتي توقعت لعب المباراة كنهائي".

وأضاف "بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مهمة، نحن متواضعون ونكافح من أجل بعضنا البعض وسعيد للغاية".

وتابع "فودين لديه كل المسؤولية ولا يشعر بالضغط، بالتأكيد سيصل إلى مستوى مختلف لأنه صغير جدا، هو تنافسي للغاية ويلعب في مختلف مراكز وسط الملعب وهذا شيء مهما".

وواصل "فودين سجل العديد من الأهداف في المباريات السابقة ومع جوليان ألفاريز يعمل بطريقة جيدة حقا".

وشدد "دي بروين يجب أن يعلم كم هو محبوب من الجماهير، هو لا يصدق، سيكون من أكثر اللاعبين المحبوبين للأبد حتى يرحل أو يعتزل كرة القدم، نحن سعداء من أجله".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقدت أن دي بروين يجب أن يلعب في الشوط الثاني عندما تكون المباراة مفتوحة أكثر، دي بروين فريد في هذا العالم، لعب نصف ساعة بالنسبة له كان مثاليا".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا كيفين دي بروين كأس الاتحاد الإنجليزي فيل فودين
نرشح لكم
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني ماركا تكشف كواليس تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد آس: بالرغم من عودتهما للتدريبات.. ريال مدريد لن يغير خطة استعادة كورتوا وميليتاو موهبة السويد ردا على مفاوضات برشلونة: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل بعد كانسيلو.. سبورت: مدافع برشلونة خارج السوبر الإسباني للإصابة تشافي: من المؤسف ألا تتواجد تقنية الفيديو.. ومنحنا بارباسترو الهدف الثاني مواعيد مباريات الإثنين 8 يناير - انطلاق كأس الرابطة المصرية.. ومانشستر يونايتد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - زامبيا.. العدالة المتأخرة التي خلّدت أرواحهم 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب الاعتداء على الحكم.. إيقاف لاعب بالقسم الثالث ثمانية أشهر وتوصية بالشطب 43 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - الجزائري عمروش يعلن قائمة تنزانيا 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بلدية المحلة يعود للانتصارات ويفوز على سموحة في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
الفوز الأول لهيثم شعبان.. الداخلية ينتصر على الإسماعيلي في افتتاح كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - مودرن فيوتشر (0)-(1) الاتحاد.. جووووول الأول ساعة | الكرة المصرية
عودة الونش.. الزمالك يفوز على كسكادا وديا برباعية ساعة | الكرة المصرية
عودة ميندي وغياب فاسكيز في قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023