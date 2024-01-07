جوارديولا: لعبنا مباراة كنهائي ضد هدرسفيلد.. وفودين تنافسي للغاية

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن لاعبيه لعبوا مباراة بمثابة نهائي بطولة بعد الفوز على منافسهم هدرسفيلد بخمسة أهداف دون رد.

وجمعتهما المباراة في دور الـ64 ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وتخطى سيتي ليصل لدور الـ32.

وقال المدير الفني الإسباني عقب المباراة لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية: "الدقائق الأولى كانت صعبة لكن كانت مباراة عظيمة، دافعوا بخط متأخر جدا وبطريقة جيدة، كمدرب لمانشستر سيتي توقعت لعب المباراة كنهائي".

وأضاف "بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مهمة، نحن متواضعون ونكافح من أجل بعضنا البعض وسعيد للغاية".

وتابع "فودين لديه كل المسؤولية ولا يشعر بالضغط، بالتأكيد سيصل إلى مستوى مختلف لأنه صغير جدا، هو تنافسي للغاية ويلعب في مختلف مراكز وسط الملعب وهذا شيء مهما".

وواصل "فودين سجل العديد من الأهداف في المباريات السابقة ومع جوليان ألفاريز يعمل بطريقة جيدة حقا".

وشدد "دي بروين يجب أن يعلم كم هو محبوب من الجماهير، هو لا يصدق، سيكون من أكثر اللاعبين المحبوبين للأبد حتى يرحل أو يعتزل كرة القدم، نحن سعداء من أجله".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقدت أن دي بروين يجب أن يلعب في الشوط الثاني عندما تكون المباراة مفتوحة أكثر، دي بروين فريد في هذا العالم، لعب نصف ساعة بالنسبة له كان مثاليا".

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