عاد لقيادة الأندية بعد 14 عاما.. بشكتاش يعين فيرناندو سانتوس مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي بشكتاش التركي تعيين فيرناندو سانتوس كمدير فني للفريق بعد النتائج السيئة التي حققها ريزا كاليمباي المدير الفني الأسبق.

وتولى سردار توبراكتيبي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا بعد كاليمباي حتى تم الاستقرار أخيرا على تعيين سانتوس.

ويمتد عقد سانتوس حتى صيف عام 2025.

ويحتل بشكتاش النركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة.

ودرب سانتوس منتخب بولندا عقب كأس العالم 2022 في التجربة الأخيرة له قبل بشيكتاش وتمت إقالته بعد 6 مباريات فقط بسبب سوء النتائج.

ودرب المدير الفني البرتغال فريق باوك اليوناني في عام 2007 حتى 2010 ومنذ 2010 لم يدرب سانتوس أي نادي وعمل فقط في المنتخبات أي عاد لقيادة الأندية بعد 14 عاما.

وتوج سانتوس مع البرتغال ببطولة يورو 2016 وبطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019.

وفاز أيضا ببطولة الدوري البرتغالي رفقة بورتو في 1998-1999، وكأس البرتغال 1999-2000 و2000-2001.

وحصل كذلك على السوبر البرتغالي 1999-2000 و1998-1999، وكأس اليونان برفقة آيك أثينا اليوناني في 2001-2002.