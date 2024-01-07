تأجيل بداية معسكر منتخب مصر الأولمبي 24 ساعة

الأحد، 07 يناير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

ميكالي - الجهاز الفني منتخب مصر الأولمبي

تأجلت بداية معسكر منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي 24 ساعة فقط.

وسيبدأ المعسكر يوم الخميس المقبل الموافق 11 يناير بدلا من الأربعاء 10 يناير.

وأوضح اتحاد الكرة السبب: حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة.

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وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكره المقبل بالعاصمة الإدارية اعتبارا من الخميس المقبل حتى يوم 15 يناير الجاري موعد سفره إلى الامارات.

ويشارك منتخبنا الأولمبي فى الدورة الدولية الودية فى دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

وسبق أن صرّح محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي إن معسكر القاهرة سيكون في العاصمة الإدارية لمدة 5 أيام بناء على رغبة ميكالى.

وذلك لأن ميكالي يرى فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذى كان ناجحا من كل الوجوه .

تأتي المشاركة في دورة دبي الودية ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الصيف المقبل.

روجيرو ميكالي منتخب مصر الأولمبي
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