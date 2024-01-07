عبد المنصف: عواد ملتزم ولا ينشغل بأمور أخرى.. وثنائي الشباب يتطور

الأحد، 07 يناير 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

محمد عواد

أشاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك، بمستوي وتطور أداء والتزام محمد عواد.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وغاب عواد عن قائمة منتخب مصر النهائية في أمم إفريقيا 2023.

وقال عبد المنصف عبر موقع النادي الرسمي: "محمد عواد ملتزم في التدريبات بعد عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر ويؤدي التدريبات بجدية ويركز في عمله فقط دون الانشغال بأي أمور أخرى".

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وأشار "العمل حاليا قائم وبقوة من أجل استكمال الفترة الماضية التي ظهر فيها محمد عواد بشكل مميز، سواء في الدوري أو بطولة الكونفدرالية واستطاع خلالها الخروج بشباك نظيفة في خمس مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها".

وفيما يخص الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، قال عبد المنصف: "الثنائي يتطور سواء في التدريبات أو خلال المشاركة في مباريات فريقهما ببطولة الجمهورية".

وشدد "نفاد ومعاذ سيكون لهما دورا في المباريات الودية خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

الزمالك محمد عواد محمد عبد المنصف
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