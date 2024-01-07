يسجل للمباراة الثالثة تواليا وتعادل مع حازم إمام.. تريزيجيه يفتتح أهداف مصر في تنزانيا

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف منتخب مصر الأول في شباك تنزانيا.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور مصر

ويلعب منتخب مصر ضد تنزانيا في المباراة الودية التي تجمعهما على استاد القاهرة، استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 31 من المباراة بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة رائعة من محمد صلاح ليضعها في الشباك بالقدم اليسرى.

وتعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها تريزيجيه مع منتخب مصر، بعدما سجل أمام جيبوتي وسيراليون.

وهو الهدف الرابع لنجم طرابزون التركي مع المنتخب في آخر 3 مباريات.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف الدولية إلى الهدف رقم 15 خلال 66 مباراة مع الفراعنة.

ونجح تريزيجيه في معادلة رقم حازم إمام نجم الزمالك السابق مع منتخب مصر بعدما وصل للهدف رقم 15.

video:1