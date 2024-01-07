بعد غياب 149 يوما.. دي بروين يصنع هدفا في فوز سيتي على هدرسفيلد

فاز فريق مانشستر سيتي على منافسه هدرسفيلد بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ64 ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وتأهل لدور الـ32.

وسجل أهداف مانشستر سيتي فيل فودين (2) وجوليان ألفاريز أوسكار بوب وجيريمي دوكو.

وعاد كيفين دي بروين صانع ألعاب الفريق إلى الملاعب مرة أخرى بعد غياب منذ 11 أغسطس 2023 أي 149 يوما.

وتعرض البلجيكي لإصابة في مباراة بيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي تسببت في غيابه.

وصنع دي بروين هدفا في أول مباراة له بعد العودة مرة أخرى.

وأحرز فودين الهدف الأول لسيتي في الدقيقة 33 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وضاعف ألفاريز النتيجة بعد تسديدة سكنت الشباك من صناعة ماتيوس نونيس في الدقيقة 37.

وزود بوب الفارق بتسجيله الهدف الثالث بعدما حاول التسديد وارتطمت في مدافع هادرسفيلد وسكنت الشباك في الدقيقة 58.

ومن جملة رائعة من ركلة ركنية وصلت الكرة لفودين خارج منطقة الجزاء وسددها أرضية زاحفة سكنت الشباك في الدقيقة 65 ليكون الهدف الرابع.

واختتم دوكو أهداف سيتي في الدقيقة 74 بعدما وضعه دي بروين في موقف انفراد بحارس المرمى وسجل الهدف الخامس.

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المتأهلون حتى الآن من نتائج اليوم

تأهل رفقة سيتي كل من:

ليدز يونايتد بعد الفوز على بيتربروه يونايتد 3-0.

وريكسهام بعد الفوز على شوروسبري تاون 1-0.

ووست بروميتش ألبيون الذي انتصر على ألدرشوت 4-1.

بينما ستجري مباريات إعادة لوست هام ضد بريستول سيتي، ولوتون تانو ضد بولتون، ونوتينجهام فورست ضد بلاكبول لتحديد المتأهل بعد انتهاء اللقاءات بالتعادل.