أثلتيك: مبابي أخبر بيريز برغبته اللعب في ريال مدريد

بدأ مسلسل كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الدخول في مراحل متقدمة للانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لشبكة "ذي أثلتيك" الإنجليزية فإن مبابي أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بإرادته اللعب في صفوف الميرينجي وذلك في اتصال مباشر بينهما.

وحسب الشبكة فريال مدريد والمهاجم البالغ من العمر 25 عاما يدركان أن المقابل الذي يحصل عليه مبابي في باريس سان جيرمان لن يكون نفسه في ريال مدريد.

وأفادت الشبكة أن بالرغم من أن ريال مدريد لن يعطي مبابي راتبا مثل عرضه الماضي في 2022 إلا أنه سيكون الأعلى أجرا في العالم.

وكان عرض ريال مدريد لمبابي في 2022 بأن يحصل الفرنسي على 130 مليون يورو كمقدم تعاقد و26 مليون يورو راتبا سنويا.

وكشفت الشبكة أن راتب مبابي الحالي في باريس سان جيرمان يصل إلى 75 مليون يورو في العام بدون المكافآت.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ومنذ بداية الشهر الجاري يحق له التوقيع لأي ناد دون العودة إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية من قبل قائلا: "مبابي اتفق في وقت سابق مع ناصر الخليفي مالك سان جيرمان على تنازله عن مكافأة مالية ضخمة تبلغ 75-80 مليون يورو في الصيف المقبل وهي مكافأة الولاء للنادي حال رحيله عنه".