تشكيل مصر - صبحي في حراسة المرمى.. وصلاح وتريزيجيه يقودان الهجوم ضد تنزانيا

أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد تنزانيا.

ويلعب منتخب مصر مع تنزانيا وديا على استاد القاهرة استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويشهد التشكيل مشاركة محمد صبحي بشكل أساسي لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي في ودية جنوب إفريقيا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد صبحي.

الدفاع: عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن "تريزيجيه".

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي جبر - حمدي فتحي - أحمد حسن "كوكا" - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد حمدي - مصطفى فتحي - محمود حمادة - عمر مرموش - محمد أبو جبل - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين.

واستبعد كولر من المباراة كل من أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد سامي.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 13 يناير المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.