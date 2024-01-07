كرة يد - منتخب مصر يختتم الدوري الذهبي بالانتصار على النرويج

اختتم منتخب مصر لكرة اليد مبارياته في الدوري الذهبي بتحقيق الانتصار على النرويج.

ويشارك منتخب مصر في الدوري الذهبي بالدنمارك وهي بطولة ودية دولية ضمن فترة التوقف الدولي.

ويستعد رجال الفراعنة لخوض منافسات أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يوم 17 يناير الجاري بالقاهرة.

وتغلب منتخب مصر على النرويج بنتيجة 28-23 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.

وكانت النرويج متفوقة في الشوط الأول بعد حسمه بنتيجة 13-10.

ورفع بذلك منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتا متفوقا على النرويج.

ويحتاج الفراعنة مفاجأة بفوز منتخب هولندا على الدنمارك من أجل حصد اللقب.

وتعادل منتخب الدنمارك في مباراة الافتتاح أمام النرويج قبل أن يهزم مصر في الجولة الثانية.

وحال فوز الدنمارك على هولندا، تحسم اللقب بفارق نقطة عن مصر التي ستحصل المركز الثاني وقتها.

وتستضيف مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير.

ويتأهل بطل المسابقة مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الكاميرون وغينيا والكونغو.