مران الزمالك - انتظام أوباما.. وتدريبات تأهيلية للمثلوثي

الأحد، 07 يناير 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الأحد على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقبة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" في المران الجماعي للزمالك بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية.

وشارك أوباما في المران بشكل طبيعي وفي الفقرة الخططية والتقسيمة.

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وواصل حمزة المثلوثي برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة.

عبد الله جمعة أيضا واصل خوض تدريبات تأهيلية بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط أحمال الفريق.

واتفق الجهاز الفني على خوض وديتين خلال الفترة المقبلة مع كل من كاسكادا يوم الإثنين والإعلاميين يوم الأربعاء استعدادا لاسئتناف الموسم.

ويشارك الزمالك في بطولتين وديتين في الإمارات استعدادا لاسئتناف النصف الثاني من الموسم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

الزمالك مران الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما"
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