انتهت - كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (5)-(0) هدرسفيلد

الأحد، 07 يناير 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد هادرسفيلد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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انتهت

ق 74: جوووول الخامس من صناعة كفين دي بروينه بعدما وضع جيريمي دوكو في موقف انفراد بالمرمى وتمكن من التسجيل.

ق 65: جووول الرابع لسيتي بعد تسديدة أرضية رائعة من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء.

ق 58: جووول ثالث لسيتي عن طريق أوسكار بوب بعدما حاول التسديد لترتطم في مدافع هدرسفيلد وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

ق37. جووووول الثاني عن طريق جوليان ألفاريز بعد تمريرة من ماتيوس نونيز.

ق33. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق18. ماتيوس نونيز يحل بديلا لمانويل أكانجي الذي تعرض للإصابة.

ق10. أليكس ماتوس يهدر فرصة الهدف الأول لهدرسفيلد بانفراد بمرمى مانشستر سيتي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي هدرسفيلد
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