بثلاثية مريحة.. ميلان يفوز على إمبولي

حقق ميلان الفوز على إمبولي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان للنقطة الـ 39 في المركزو الثالث بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر، بينما توقف رصيد إمبولي عند النقطة الـ 13 في المركز الـ 19 وقبل الأخير.

تقدم روبن لوفتوس تشكيل لميلان في الدقيقة الـ 11 مستغلا تمريرة من رافاييل لياو ليسدد الكرة مباشرة في المرمى.

وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة الـ 31 من ركلة جزاء.

وأنهى تشاكا تراوري ثلاثية ميلان في الدقيقة الـ 88 بعد انطلاقة رائعة من كريستيان بوليسيتش الذي مرر أمام المرمى لتراوري ليضع الكرة في الشباك.

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ميلان يعود من ملعب إمبولي بفوز عريض وبثلاثية نظيفة

الروسينيري يحصد النقطة 39 في المركز الثالث وبفارق 9 نقاط عن المتصدر إنتر



شاهد أهداف المباراة..#إمبولي_ميلان | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dfvGggRVyV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 7, 2024

صاحب الـ 18 عاما سجل هدفه الأول بقميص ميلان.

وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد أتالانتا على ملعب سان سيرو يوم الأربعاء 10 يناير.