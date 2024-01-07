بثلاثية مريحة.. ميلان يفوز على إمبولي

الأحد، 07 يناير 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

إمبولي ضد ميلان

حقق ميلان الفوز على إمبولي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان للنقطة الـ 39 في المركزو الثالث بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر، بينما توقف رصيد إمبولي عند النقطة الـ 13 في المركز الـ 19 وقبل الأخير.

تقدم روبن لوفتوس تشكيل لميلان في الدقيقة الـ 11 مستغلا تمريرة من رافاييل لياو ليسدد الكرة مباشرة في المرمى.

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وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة الـ 31 من ركلة جزاء.

وأنهى تشاكا تراوري ثلاثية ميلان في الدقيقة الـ 88 بعد انطلاقة رائعة من كريستيان بوليسيتش الذي مرر أمام المرمى لتراوري ليضع الكرة في الشباك.

صاحب الـ 18 عاما سجل هدفه الأول بقميص ميلان.

وسيلعب ميلان مباراته المقبلة ضد أتالانتا على ملعب سان سيرو يوم الأربعاء 10 يناير.

الدوري الإيطالي ميلان إمبولي
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