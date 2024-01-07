تشكيل مانشستر سيتي - استمرار غياب هالاند.. ودي بروين على دكة البدلاء ضد هادرسفيلد

الأحد، 07 يناير 2024 - 15:32

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هادرسفيلد تاون.

ويلعب مانشستر سيتي ضد هادرسفيلد على ملعب الاتحاد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد التشكيل استمرار غياب كل من كيفن دي بروين الذي يجلس على مقاعد البدلاء وإيرلانج هالاند غير المتواجد بالقائمة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - يوشكو جفارديول.

الوسط: ريكو لويس - ماتيو كوفاسيتش - سيرجي جوميز - أوسكار بوب.

الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين.

المباراة هي الأولى للفريق في البطولة خلال الموسم الحالي والذي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي
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