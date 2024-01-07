خبر في الجول - الاتحاد الليبي يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على استعارة رشيد أحمد

أتم نادي الاتحاد الليبي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا على ضم مهاجمه النيجيري رشيد أحمد.

وعلم FilGoal.com أن رشيد سينتقل إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه ولكن الاتحاد كان هو من اتفق مع سيراميكا كليوباترا.

ولم يشارك رشيد سوى في 4 مباريات مع سيراميكا منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

صاحب الـ 23 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا للداخلية.

ولعب رشيد مع الداخلية 24 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب انضم لسيراميكا كليوباترا في 2022 قادما من مصر للمقاصة.

ويحتل الاتحاد الليبي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالدوري الليبي برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.