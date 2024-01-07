سبورت: برشلونة سيمدد تعاقد سيرجي روبيرتو لموسم إضافي

كشفت صحيفة سبورت الإسانية عن نية نادي برشلونة في إبقاء قائده سيرجي روبيرتو لموسم إضافي.

سيرجي روبيرتو النادي : برشلونة برشلونة

في البداية نية برشلونة كانت عدم الاحتفاظ بروبيرتو أو ماركوس ألونسو ثنائي الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم مع البحث عن بدائل بدون تكلفة.

بعد منتصف الموسم يرى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أن تواجد سيرجي روبيرتو لموسم إضافي سيكون ضروريا من أجل صفاته كقائد داخل غرف خلع الملابس.

ويرى برشلونة ان إيجاد بديل لروبيرتو بنفس الصفات ومع حصوله على نفس الراتب المنخفض الذي يحصل عليه روبيرتو أمر أشبه بالمستحيل.

ومن جانبه فإن روبيرتو سيفعل كل شيء من أجل تمديد تعاقده مع برشلونة لموسم إضافي وهي رغبته الأولى لذلك فإن الوصول لاتفاق.

ولعب سيرجي روبيرتو 9 مباريات مع برشلونة منذ بداية الموسم خلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف.

أما عن ماركوس ألونسو فموقف برشلونة لم يتغير منه حتى الآن وسيرتكه النادي يرحل بنهاية الموسم لأنه فقد مركزه الأساسي سواء كظهير أيسر أو قلب دفاع.