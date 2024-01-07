الرياضية: النصر يعرض فوفانا على الشباب من أجل الحربي.. ومنافسة من الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر دعمت عرضها للظفر بمتعب الحربي لاعب الشباب، بإعارة الدولي الإيفواري سيكو فوفانا.

وأوضح التقرير أن النصر عرض إعارة فوفانا لمدة 6 أشهر مع التكفل بجميع رواتبه طوال الإعارة، إضافة إلى مبلغ مالي يصل إلى نحو 40 مليون ريال.

وكانت إدارة الشباب قد رفضت عرضين سابقين من قبل إدارة النصر خلال الأيام الماضية، للفوز بخدمات الحربي، حسب التقرير.

وجاء العرض الأول من قبل النصر بتقديم 60 مليون ريال على دفعتين وتم رفضه، والعرض الثاني بـ 40 مليون إضافة إلى التنازل عن علي الحسن، لاعب الوسط، وإعارة المدافع عبد الله مادو، وتم رفضه أيضًا.

ويعد الظهير الأيسر مطمعا للنصر وعدة فرق أخرى.

فقد ذكرت جريدة عكاظ أن إدارة نادي الشباب رفضت بيع الحربي بعد تلقيها عرضا من نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب بمبلغ يفوق العرض الذي تقدم به نادي النصر مؤخراً إضافة إلى 3 لاعبين ضمن الصفقة.

يذكر أن الشباب جدد عقد متعب الحربي في 2021 لمدة 5 مواسم وينتهي في يونيو 2026.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر لا ينوي الاستغناء عن لاعبه الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح التقرير أن اللاعب تلقى عدة عروض شفهية.

لكن مصدر من النادي فند للصحيفة السعودية الشكوك حول مستقبل اللاعب الإيفواري، مؤكدا بقاءه مع الأصفر، واستبعد رحيله خلال يناير.

وترددت أنباء انتشرت حول استغناء النادي عن فوفانا، وتعويضه بلاعب أجنبي آخر.

فيما أفاد تقرير الرياضية أن إدارة النادي سعيدة بما قدمه سيكو خلال النصف الأول من الموسم الجاري، فضلا عن ارتياح اللاعب أيضا لوجوده مع النصر.

ويمثل فوفانا النصر منذ الصيف الماضي، ويرتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وشارك في 19 مباراة بالموسم الجاري بمختلف المسابقات؟

ويستعد فوفانا لخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

video:1