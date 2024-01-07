أنشيلوتي: جولر يمتلك الجودة ولكن عليه أن يتطور بدنيا.. وهذا مركز تشواميني في المباراة المقبلة

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن أوريلين تشواميني سيلعب كقلب دفاع خلال المواجهة المقبلة.

وحقق ريال مدريد الفوز على أراندينا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا نشتكي من أي شيء في أراندا، لقد عاملونا بشكل جيد واستمتع الناس بمشاهدة ريال مدريد والطعام والفندق كانا جيدين أيضا".

واستمر "بطولة كأس السوبر مهمة وقصيرة وندخلها ونحن نتمتع بالثقة خصوصا وأننا لا نعاني حاليا من إصابات".

وتابع "تشواميني لاعب ارتكاز ولكنه سيلعب كقلب دفاع فقط في أوقات الطوارئ وهذا ما سيحدث في المباراة المقبلة، ميندي أيضا عاد من الإصابة وسيكون علي اختيار أفضل 11 لاعبا لأن هذا عملي".

وعن حالة إدواردو كامافينجا قال: "هو بخير وركبته بحال جيدة".

وأضاف "براهيم دياز مرر بشكل خاطئ أكثر من مرة ولكنه كان حاسما، الفريق بأكمله بدأ بشكل جيد ولكن بعد ذلك مررنا الكثير من التمريرات الخاطئة".

وأتم "أردا جولير لعب ساعة رائعة، هو يمتلك الجودة والشخصية ولكن عليه أن يتطور من الجانب البدني وأنا أصر أن علينا الصبر عليه".

وشهدت المباراة مشاركة أردا جولير للمرة الأولى خلال مسيرته مع ريال مدريد وقدم أداء جيد وكاد أن يسجل في مناسبتين.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتليتكو مدريد يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية.