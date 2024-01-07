تنس - نادال يعلن غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة

أعلن رافاييل نادال نجم التنس انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة.

وكشف نادال عبر حسابه على فيسبوك عن شعوره بمشكلة عضلية بسيطة خلال مباراته الأخيرة ببطولة بريسبان جعلته يشعر بالقلق.

وأشار رافا إلى أنه قد أجرى أشعة رنين مغناطيسي أظهرت إصابته بتمزق بسيط في العضلة ولكنه مكان مختلفة عن الذي تعرض له للإصابة السابقة.

وشدد نادال على أن هدفه هو العودة لمستواه الطبيعي خلال ثلاثة أشهر.

وشارك نادال في بطولة بريسبان بعد ما يقارب عام من الغياب بسبب الإصابة.

وسبق لنادال التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين من قبل في عامي 2009 و2022.